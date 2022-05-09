金寶公司爭議不斷，近日周刊報導金寶公司疑似賤賣庫藏股爭議，今日又有署名「台灣上市櫃公司股民」的半版媒體廣告，就金寶公司出售群創公司股份之適法性爭議，向金管會及證期局提出質疑，而律師曾宿明表示，若相關議題產生適法性爭議，卻任由兩造雙方各自解讀法令，那主管機關有責任出面釋疑，以利上市櫃公司日後法令遵循。

律師曾宿明表示，證交法第36條之1，授權主管機關訂定相關子辦法，包括取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為作出規範，並且有相關問答集可供上市櫃公司查詢，而金寶公司出售群創股份適法性爭議，金寶公司及外界各執一詞已長達一個半月，對相關行為是否違法各自表述，其實已經造成上市櫃公司適用法規上之重大疑慮，更有損害廣大股東權益之虞！ 主管機關就此不宜態度曖昧不明，為了健全公開發行公司的公司治理，此案不應視為特殊個案，主管機關應儘速說明金寶公司出售群創股份適法性，讓其他有類似財務業務行為之上市櫃公司能有所依據。