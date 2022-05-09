翻開漫長的流行音樂史，可以發現在音樂的製作與體驗上，科技往往扮演推進的力量， 而這也讓人好奇，當今蓬勃發展的虛擬科技，將如何為音樂領域再帶來一場新革命？ 致力於創新音樂體驗的3D 影像團隊「Fig Creative 蕪花菓創意」執行長吳華倫，從自己的經驗與觀察出發，引領我們一窺新科技如何帶來超乎既有想像的音樂體驗。

熱愛唱歌的吳華倫透過虛擬實境等技術，讓人們站在虛擬舞台上開唱，享受全新的音樂體驗。（攝影／林冠良）

虛擬樂器讓音樂創作更容易

說起音樂與科技的關聯，可以回溯至1877 年科學家湯瑪斯・愛迪生（Thomas Alva Edison) 發明了留聲機，讓無形的聲音從此能被記錄與回放，也促成了流行音樂的發展； 而在百餘年後的現在，虛擬實境（VR）、混合實境（MR）技術讓人們不只能夠保存聲音， 更可以跨越虛實界線，來場前所未見的音樂饗宴。

舉例而言，近年虛擬樂器不斷發展，更有越來越普遍，聲音也越來越逼真的趨勢，如音樂創作工具「LyraVR 」便結合VR 技術， 讓人不論身在何處，只要戴上 VR 頭戴式顯示裝置，便能進入虛擬空間，以手上的控制器敲擊眼前浮現的不同節點，便能發出不同的樂器聲響，讓使用者得以演奏、創作。這不僅降低購入音樂設備、習得音樂技藝的門檻，也提供一條易入門的音樂創作途徑。「科技演進帶來新的音樂創作與體驗形式，也降低了硬體條件的限制，而人們渴望表演、創作的社會風氣，也推動更多虛擬樂器的誕生。」吳華倫說道。

體驗一場元宇宙裡的演唱會

除了音樂的創作形式有了新發展，音樂的聆聽體驗也有了天翻地覆的變化。舉例而言，疫情促成線上演唱會的發展，讓參與人數擺脫實體場域規模的限制，樂迷待在家中便能享有宛如在「搖滾區」般的聆賞體驗。例如2021 年歌手林俊傑的世界巡迴演唱會最終站，使用延展實境等技術推出線上演唱會，不僅演出時的背景會隨著不同曲目而改變，樂迷還可看見歌手漫步於點點星空或瘋狂末世開唱，感受截然不同的演唱會體驗。

「聲歷奇境KTVR」讓人們能與喜愛的歌手、樂團同台飆唱，還能感受到煙火、螢光棒揮舞等應援效果。（圖／ Fig Creative 蕪花菓創意）

不只如此，知名歌手小賈斯汀（Justin Drew Bieber）也在2021 年與虛擬音樂平台「Wave」合作舉辦「元宇宙演唱會」，由虛擬形象的小賈斯汀進行演唱，粉絲不論身處何方，都可以透過網路平台穿越至元宇宙觀賞表演，更可以同步向歌手傳送「金光」，虛擬小賈斯汀腳下的草地便會長出紅、黃、藍三種不同顏色的花叢，妝點虛擬演唱會場地，也創造了有別既往的演唱會互動體驗。

在這些新型態音樂體驗之外，本身喜愛唱歌的吳華倫也結合自身興趣與專長，著手開發結合傳統KTV 與虛擬實境科技的音樂產品。「我當時想説，人們常渴望在舞台上表演、表現自我，但是在現實世界中搭建舞台成本極高，那麼不如就在虛擬世界中打造一個高歌的舞台吧！」吳華倫笑著說。

搭建虛擬舞台與偶像一同開唱

於是吳華倫與團隊整合虛擬實境、音場設計、3D 動畫、即時連線等技術，在2021 年推出虛擬音樂體驗「聲歷奇境KTVR」，並與KTV 業者合作，當人們在KTV 唱歌時，只要戴上VR 頭顯，便可以登上虛擬舞台，與喜愛的歌手、樂團一起開唱，舞台還會噴灑出煙火、紙花等絢麗效果，台下也會有虛擬觀眾為你歡呼、揮舞螢光棒，甚至玩起波浪舞，讓人人都是舞台上的巨星。

而在開發聲歷奇境KTVR 的過程中，吳華倫也觀察到，由於台北科技資訊流通快速， 且網路發達、5G 訊號涵蓋佳，對於想要結合音樂與科技的開發團隊或創作者而言，都是重要的有利條件。在這樣的背景下，也促成許多新媒體公司、互動科技團隊選擇落腳台北，彼此之間也可能形成合作關係，催生出新的音樂體驗。

放眼未來，吳華倫預測，隨著感測技術的發展，可能會出現結合手機應用程式與穿戴式感測裝置的音樂創作產品，讓人們穿戴上裝置後，只需舞動身體，便可產生相對應的旋律，再以手機中的應用程式直接進行編曲，讓音樂創作更加容易。當然，在充滿各種想像的未來真正來臨前，往後的音樂體驗會是何種模樣猶未可知，但可以確定的是， 乘著科技的翅膀，人們可以飛越地域之限、跨越虛實之間，即便身在虛擬空間、沒有樂器在手，一樣能享受音樂帶給我們的感動。

虛擬科技帶來新的歡唱體驗，當人們戴上VR 頭顯、按下手持裝置，便可登上虛擬舞台。（圖／ FIG CREATIVE 蕪花菓創意）

虛擬科技帶來新的歡唱體驗，當人們戴上VR 頭顯、按下手持裝置，便可登上虛擬舞台。（攝影／林冠良）

本文作者：郭慧

(本文摘自《台北畫刊5月號652期》)