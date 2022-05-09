面對現代社會中琳琅滿目的購物選擇，消費者無不精打細算，希望以最小的支出獲得所需的服務，而因此各個產業也發展出新的消費形式，例如「以租代買」的循環經濟，近幾年拓展到家電領域，而隨處可見的咖啡零售業，推出「會員訂閱制」，消費者每月支出固定費用就能無限次享用咖啡，這兩種消費模式都能為生活帶來不同的想像。

租賃電器滿足對市場多元需求

在過往的消費習慣裡，人們對於有使用需求的物品，總是以購入的方式來取得，但隨著循環經濟的發展，消費者不必再花錢購入，改以租借的方式，同樣能滿足使用需求。「這幾年因為YouBike、iRent 等交通工具租用服務的興起與發展，大家漸漸習慣『以租代買』的消費模式，我們投入家電出租服務，也是剛好趕上這波循環經濟的列車。」家電出租平台「電電租」的創辦人Judy 如此說道。

電電租另一位創辦人小米則補充，最初她們只是希望藉由出租家電賺點零用金，但投入後發現，市場上其實存在許多家電租借的需求，於是她與Judy 在2018 年初推出電電租網路平台，媒合台北地區的家電出租。

經過這幾年的營運觀察，小米和Judy 發現，租客主要分三種類型。第一類是只想「短暫使用」的民眾，例如租屋族在換季大掃除期間會需要用到的吸塵器，他們就會選擇以租用取代購買，除了可以減少購買所需的大筆金錢支出，還可以節省住家存放空間。

第二類則是「試用」，透過實際使用以決定是否購買，或選擇符合自己需求的家電品牌。她曾經碰過一位租用者，家裡已有4 台平價吸塵器，基於想試用看看精品吸塵器， 所以選擇租用以求實際體驗。

電器租賃平台媒合成功後，由出租者向租用者親自說明電器使用方式。（圖／電電租）

第三類則是「企業端的租用」，例如廠商為了拍片場佈需求、活動辦理需要，短時間內需使用為數較多的電鍋、廚具等家電，像是有建商為了維持新建案的環境，一次借走28 台除溼機。

小米笑著說道，起初預想只有萬元以上的家電才有人租，沒想到從高價到低價的家電都有市場需求。

另外，隨著家電租用需求增加，可租用品項也越來越多元，也還漸漸養成了固定的租用族群，「現在還有固定的社區租客，他們會自備吸頭，只定期跟我租借吸塵器主機，不僅節省居家存放空間，還能試用不同主機的效果。如果越來越多的民眾都能依循這樣的模式，以租代買的消費型態就能更普遍。」Judy 認為，以租代買消費型態的成熟，除了能讓使用者省下金錢、存放空間，其潛在商機也能吸引更多家電持有者加入出租方行列，並拓展家電出租的品項。未來，家電不一定得是家中固定資產，透過租賃共享平台，有需求時才租用，有餘裕者則可以出租， 循環經濟的消費模式才能不斷持續下去。

電電租經常受邀各種永續議題講座，分享以租代買的家電消費觀察。（圖／電電租）

會員訂閱制讓喝咖啡變單純

除了家電產品能以租代買，在日常飲食方面也出現不同的消費模式。為了節省消費者現場排隊、點餐、付款等過程的時間，近年餐飲業興起讓消費者直接透過線上訂餐並搭配電子支付的消費方式，而Knock Knock Coffee 創辦人Kenny 更導入會員訂閱制，落實更有效率也更方便的消費體驗。

Kenny 表示，有別於多數店家同時接受線上與現場點餐的機制，Knock Knock Coffee 採取「不收現金、全會員制、純線上」的交易模式，這樣的營運模式簡化了消費流程， 「尤其是上班尖峰時間，消費者不需要大排長龍等待，只要提前線上下單、指定取餐時間並付款，人一來，咖啡拿了就走。」

為了推動訂閱制的消費型態，Kenny 設定以上班族作為銷售對象，並將據點設立在內湖科學園區、南港、信義區等地的企業總部內，「與街邊店的過路客相比，這些大樓裡的消費者平日上班多有喝咖啡的需求，訂閱制對這樣的客群來說具有吸引力。」

Kenny 最後補充道，Knock Knock Coffee 目前正規畫與循環杯業者合作，期望之後店裡都不需使用紙杯等耗材。「如此一來，透過線上交易、訂閱制這樣的消費模式，消費者除了能省時間之外，喝咖啡也可以讓環境更永續。」

以租代買、會員訂閱制這類消費型態，除了讓消費者省時、省錢、省空間，也期盼藉由這些新興消費模式的推動，讓更多人認同循環經濟的概念，促成對環境更友善的生活模式。

會員訂閱制的咖啡業者抓準上班族客群，進駐辦公大樓，提供新型態的咖啡消費模式。（圖／ Knock Knock coffee）

本文作者：田育志

(本文摘自《台北畫刊5月號652期》)