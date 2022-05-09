很多事情，都要等長大後仔細回想，才會有更深刻的體悟，特別是在母親節這種感性會突然在心底湧現，那些在記憶深處還飄著香氣的回憶，總是以漣漪之姿，掀起雲湧。因此在5月這個屬於母親的月分，不妨讓心底的兒時味覺記憶於餐桌重現，讓母親也品嘗這份愛之味。

兒時餐桌的客家記憶

小時候，家裡廚房的爐火與錯落不斷的切菜聲，幾乎是沒有停歇的，這是生長在與阿公阿婆同住的三代同堂家庭中，最特別也最令人難忘的片段。

早餐的標準配備是一鍋稀飯，搭配母親隨心情採購而不定期輪番上陣的肉鬆、麵筋、玉筍，有時會有不知道又是哪個姨婆做的豆腐乳，但與之常在的，絕對是以阿婆自己醃製曝曬白蘿蔔所做成的「菜脯蛋」。

客家小炒、豆乾排骨湯是節慶時經常端上桌的美味。（圖／范僑芯）
客家小炒、豆乾排骨湯是節慶時經常端上桌的美味。（圖／范僑芯）
客家小炒、豆乾排骨湯是節慶時經常端上桌的美味。 （圖／范僑芯）(2)
客家小炒、豆乾排骨湯是節慶時經常端上桌的美味。 （圖／范僑芯）(2)

午間，撇除平日上課有營養午餐，假日幾乎都是由家母與阿婆聯袂出演。幾樣炒青菜是均衡營養的固定班底，「桔醬白斬雞」是每逢初一、十五及重大廟宇節日會有的天字號頭牌，隨之而來的「客家炆筍乾」則是利用燙煮白斬雞後的肥腴高湯所延伸的料理。其餘「客家小炒」、「薑絲炒大腸」等等菜色， 隨侍在側，等候差遣。

傍晚，由於親戚間比鄰而居，毛頭小孩放學返家路徑全然相同，堂表哥姐弟妹都會擠在我家，如嗷嗷待哺的小鳥般，等候阿婆餵食。此時，「客家婆菜」、「炸香菜甜粄」、「香煎紅豆粄」就會作為招牌點心，輪番上陣。

隨即迎面的晚餐，多由家母一手包辦。由於母親是職業婦女，所以料理大都以涼拌素菜、快速熱炒、大鍋燉煮為主，「醋醃大頭菜」、「鳳梨炒木耳」、「塔香茄子」、「客家滷肉」是家母的拿手菜。其中，客家滷肉更別具意義⸺是阿婆傳承給家母的拿手好菜。我家餐桌日日有它，而且越滷越香。所謂的客家滷肉，材料很簡單，梅花豬肉（或五花肉）、蒜頭、米酒、醬油、糖、胡椒粉，簡單的材料，忠實呈現客家人樸實的樣貌。

至於湯，客家人也有獨到看法。阿婆腳踏而成的酸菜，是熬煮美味「酸菜鴨湯」的祕密，她將親手打理的日曬乾豇豆熬製成「豆乾排骨湯」，那懷舊滋味是成年後的我一直忘不掉的回憶；母親成日擔心黃口小兒的健康，端出的燉品很多，其中以新埔柿乾熬煮成的「柿餅雞湯」，更是出了新竹地區就鮮少見到的逸品；就連全台灣都無一不稱讚的漢方四神湯，阿婆也叛逆而行，按照孩孫喜愛，烹煮「客家甜四神湯」。

台灣菜便是孕育成長的家常菜

「台灣菜到底是什麼？」這大概是我這幾年最常被問的問題。坦白說，我經常不知道該怎麼回答比較好，因為這些阿婆與母親親手端上桌，樣樣道道再熟悉不過的客家味，於我來說，或許就是台灣菜的味道。

阿婆與母親用這些「家常菜」育我成長，這一股股溫暖的滋味，早在我的心中萌芽，因此日後不管身處何方，只要仿作這些菜，我就彷彿找到避風港；而她們日日為了家庭，在廚房、廳堂甚至職場間，不停來回穿梭的模樣，亦刻在我腦海很深很深的位置，使我至今仍時常心懷感恩，感謝她們無私奉獻一切。

「現在疫情那麼嚴重，我們就不出去吃了吧！你跟哥哥、妹妹煮一桌菜，請我跟阿婆就好。」大概是偷訂餐廳的手腳被看穿，家母語重心長的跟我說道。這一提醒我才驚覺，似乎打從出國念書，學了一手法式料理回來後，我就鮮少依她們熟悉的口味做料理，獻與她們品嘗。

「我們這些做母親的，不需要你們帶我們去什麼高級餐廳，只要每個小孩健健康康、快快樂樂，有時間就待在我們身邊，陪我們吃頓家常菜，這樣就夠了啦。」此時我才明白，長大後因為忙碌而無法履行的那些陪伴日常，對於母親而言，就是最好的禮物。

柿餅雞湯是范僑芯母親經常製作的客家料理，潤喉養肝，於母親節大餐登場再適合不過。（圖／范僑芯）
柿餅雞湯是范僑芯母親經常製作的客家料理，潤喉養肝，於母親節大餐登場再適合不過。（圖／范僑芯）

客家版母親節料理

客家滷肉

材料：

•蒜球1顆

•梅花豬肉1公斤

•醬油

•米酒

•冰糖

•胡椒粉

•辣椒（視個人喜好）

步驟：

1.蒜球除去外皮成蒜仁備用。

2.將梅花豬肉切成3公分左右的肉塊，入鍋煎至半熟。

3.加入蒜仁一起爆香，無辣不歡者可加入新鮮辣椒共同爆香，再酌量依序將醬油、米酒沿鍋邊倒入。

4.加入冰糖、胡椒粉及水（或豬高湯），蓋上鍋蓋燉煮約30至40分鐘。

柿餅雞湯

材料：

•柿餅3塊

•雞腿2隻

•香菇、枸杞、紅棗、黃耆適量

步驟：

1.雞腿剁塊洗淨備用。

2.將雞腿肉放入冷水，以小火慢慢將水煮開，並不斷撈去表面浮沫，以去除雜味。

3.加入柿餅、香菇、枸杞、紅棗、黃耆，以小火持續燉煮大約40分鐘。

雞腿剁塊洗淨備用。（圖／范僑芯）
雞腿剁塊洗淨備用。（圖／范僑芯）
柿餅雞湯（圖／范僑芯）
柿餅雞湯（圖／范僑芯）

本文作者：范僑芯

(本文摘自《台北畫刊5月號652期》)

《台北畫刊5月號652期》
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