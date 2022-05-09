烏克蘭軍方先前表示，「基輔戰鬼」（Ghost Of Kyiv）並非指任何一名特定人物，而是該國戰機飛行員的集體形象；不過美國專家指出，這些英雄正不斷犧牲，其中一項主要原因是烏克蘭戰機仍使用半主動雷達導引空對空飛彈，使他們在面對能「射後不理」的俄軍戰機時處於劣勢。

「英國廣播公司」（BBC）報導，烏克蘭在開戰後多次宣傳空戰王牌「基輔戰鬼」，稱其使用舊式MiG-29戰機仍能擊敗俄軍；不過4月傳出陣亡的塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）少校即為「基輔戰鬼」後，烏克蘭參謀總部正式出面否認，並稱「基輔戰鬼」其實是第40戰術航空旅（40th Tactical Aviation Brigade）飛行員的集體形象；空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）更曾表示，每一位守護烏克蘭的飛行員都是「基輔戰鬼」。

不過美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）在《富比世》（Forbes）指出，這些英雄的處境十分艱難，因為他們只能使用老舊的武器對抗俄軍，尤其是後者的現代化空優戰機普遍配備R-77（北約代號AA-12）主動雷達導引中程空對空飛彈，但烏軍老舊Su-27、MiG-29卻只能使用半主動雷達導引的R-27（北約代號AA-10）。

這讓烏克蘭飛行員在攻擊敵機時，必須持續以雷達照射目標，導致暴露自身位置，且不易閃避來自俄軍的攻擊；雖然也有紅外線導引版本的R-27ET等中程飛彈，但其尋標頭設計已經過時，須進一步靠近敵機才能鎖定目標，導致烏克蘭戰機容易在途中便先遭遇攻擊。

另外，烏克蘭空優戰機的電戰與自衛設備也過於老舊，難以應對現代化防空系統，讓其目前多於該國西部和北部執行守勢制空任務。艾克塞估計，烏克蘭固定翼機戰力已下降至戰前的一半左右，而雖然該國不斷呼籲西方提供F-15、F-16或F/A-18等配備現代化航電設備與武器的戰機，但目前獲得的回應仍不樂觀。