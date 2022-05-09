背痛是日常相當常見的毛病，但未必是閃到腰等肌肉筋膜問題，嚴重也有可能是危及生命安全的急性心血管疾病或是臟器感染等。大灣健全診所家醫科王威傑醫師指出背痛主要可能，並提供一般情況可應對方法，也提醒若有察覺不對應盡早就醫，以維護生命安全。

●為什麼會背痛？醫指主要３大原因

1.結構性背痛：

王威傑醫師表示，背痛主要可分成結構性、發炎性、臟器性三大類。結構性包括肌肉、筋膜、韌帶、脊椎等，各結構關係密不可分，一個結構出問題，其他也可能受到影響。肌肉、筋膜、韌帶常見如扭傷、拉傷、發炎等。脊椎相關如椎間盤突出、脊椎滑脫、椎間盤退化、癌症骨轉移、骨質疏鬆造成的壓迫性骨折等，其中前二者則可能背部某處脊椎呈現明顯突出，後三者可能造成脊椎塌陷，出現「矮、駝、痛」的情況。脊椎相關問題也容易有椎體敲痛的情形，也就是敲擊患部會有明顯疼痛感。

2.發炎性背痛：

發炎性則由各類發炎性疾病所引起，如僵直性脊椎炎容易晨間僵硬，疼痛在活動之後會減緩。乾癬性關節炎患者除了出現乾癬以外，也會影響到脊椎等關節。發炎性腸道疾病，如克隆氏症、潰瘍性大腸炎等，除了腹瀉、血便以外，也會出現脊椎疼痛。骨結核則易有低燒、半夜發燒盜汗的情況。

3.臟器性背痛：

臟器性常聽到、也常被聯想到的如腎盂腎炎，容易有發燒、噁心、嘔吐、泌尿道感染等，疼痛常見於腰部兩側。除此之外也包括泌尿道結石，疼痛於腰的兩側或轉移到腹股溝，容易出現血尿。

●特別注意劇烈疼痛！

要特別注意的是，主動脈剝離和心肌梗塞也可能出現背痛。主動脈從胸腔至腹腔皆有經過，不單只在胸腔，出現主動脈剝離時，會產生劇烈的疼痛，甚至嚴重到冒冷汗，疼痛在背部也有可能出現。心肌梗塞則在發生時除了胸悶胸痛外，常見也會出現心臟周圍各處的延伸性疼痛，或稱轉移性疼痛，如左肩、左臂、頸部、下巴等，背部疼痛也可能出現，和主動脈剝離一樣，痛到冒冷汗是嚴重的警訊。

(圖/今健康提供)

●背痛未必是肌肉筋膜問題 8種情況盡速就醫不要拖！

綜合上述，王威傑醫師提醒，出現背痛時可先觀察有無其他症狀出現，若出現脊椎敲擊時會痛、半夜平躺特別痛、身高變矮或駝背、晨間僵硬、單側麻木或抽痛、噁心想吐、發燒等，這類問題通常恐怕不單純是出自於肌肉或筋膜，應盡早就醫檢查。而若是出現劇烈疼痛，甚至冒冷汗，更應即刻就醫。

(圖/今健康提供)

●肌肉筋膜背痛通常一週好轉 超過4週、4種情況早檢查

觀察背痛，民眾也常會以時間計算，對此王威傑醫師表示，症狀感受以外的觀察方向，若以時間來看，一般而言小傷通常1周就會好轉，但視情況也會有較久的時候，最久別觀察超過4週，超過建議盡早檢查為佳，包括「內科治療無效」藥物遲遲無法改善。其他像是第一次出現不明背痛但小於20歲或是大於50歲者，以及長期使用類固醇、有骨質疏鬆症、癌症病史等也都不能大意，盡早就醫為佳。

(圖/今健康提供)

●背痛怎麼辦？4招助改善 醫：貼布別超過4小時。

民眾出現背痛，最常見優先使用的如痠痛貼布，不過有時效果相當有限，對此王威傑醫師表示，痠痛貼布主要對淺層肌肉筋膜效果較佳，對於較深層或是肌肉筋膜以外的問題效果有限，甚至沒用。

(圖/今健康提供)

因此背痛出現時，民眾可先嘗試使用痠痛貼布改善，但不宜過久，視藥物有所不同，應詳細了解包裝上用藥說明，一般約4小時左右就得取下，以避免接觸性皮膚炎或過敏，若未改善也可以適度使用消炎止痛藥，藥效可透過血液傳到全身。酸痛貼布和消炎止痛藥也可以兩者一起使用，適量使用鮮少有藥物過量疑慮。

另外背痛剛出現時也可以使用冰敷降低發炎反應，後幾天則用熱敷促進血液循環幫助復原，並適度休息。上述為推斷是肌肉筋膜疼痛等一般疼痛的處理方式，因此建議若狀況較輕可多觀察其他症狀，較嚴重應先檢查確認，若遲未改善則盡早檢查。