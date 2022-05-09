目前主流的乳房檢查技術，主要有乳房 X 光攝影與乳房超音波。X 光攝影缺點是需緊壓乳房做檢查，會造成不適感，且有低劑量輻射；乳房超音波檢查過程則是較親和，對於檢測族群的年齡限制也較少。但兩者都需要在醫院透過儀器設備檢查。

5 月 3 日，美國FDA 宣佈核准首個穿戴式乳房 3D 超音波設備，由美國醫材公司 iSono Health 拔得頭籌。此項核准對於乳房造影的個人化醫療預防，與居家定點照護檢驗（Point of Care Testing）都是重大突破。

●AI 軟體可分析全乳房 3D 影像

iSono 獲核准的乳房穿戴設備，結合自動化超音波掃描和 AI 軟體分析功能，能夠即時呈現全乳房的 3D 影像，有助追蹤確切疾病部位。

這款設備值得注意的優勢，還包含提升檢查效率。只需 2 分鐘就能取得造影結果，比傳統的手動超音波檢查快 10-15 倍。

以上優勢有利於個人化乳癌風險評估，不僅能夠長期監測乳癌病灶，穿戴式裝置不需專業人員操作，超音波影像上傳雲端更能幫助醫療人員遠端診斷。

iSono 由兩位女性工程師創立，共同創辦人 Maryam Ziaei 博士表示，全世界的醫生和女性都需要高質量乳房成像、同時能減少仰賴專業人員操作，可攜式與自動化產品有望滿足這些需求。