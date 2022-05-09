全球股市經歷了驚濤駭浪的四月，Amazon創辦人Jeff Bezos在推特上留下重要的一段話，他說：「一旦科技股的多頭行情結束，恐怕會帶來痛苦的教訓。」Bezos說多數人都低估這一波多頭的驚人之處，這股氣勢銳不可擋…直到再也不是（Such things are unstoppable …until they aren't.）。市場就是導師，教訓可能會很痛苦。

這位在牛市中身價暴漲的科技巨擎引用Benchmark合夥人Bill Gurley的話說，美股經歷十三年牛市，企業家及科技企業的投資者建立估值體系，但卻從未經歷過熊市的洗禮，他認為股票先前的歷史高位已無關重要，即使從高檔回落七○％，股市的下跌，現在連科技巨擘的Bezos都感到恐懼。

華爾街最經典的三部曲

而美國銀行全球研究（BofA Global Research）的報告也顯示，美股散戶信心創二○○九年以來最悲觀的情緒。美國散戶投資人協會（ＡＡＩＩ）的調查數據也顯示，五九．四％的散戶對未來感到悲觀，美國銀行警告，標普五○○的引爆點四○○○點，一旦跌破將引發大規模資金外逃。目前S&P 500的最低點在四○六二．五一，距離四○○○點已在眼前，美股正在關鍵的轉折點上。

無知、貪婪、恐懼正是百年來華爾街最經典的三部曲，二○二○年武漢封城揭開新冠疫情序幕，當時沒有人知道這個病毒有多麼可怕，美國股市瘋狂暴跌，台股也跌到八五二三之後，各國大量印鈔、寬鬆銀根，觸發了資本市場長達三年大牛市。現在資金推升，戰爭又來攪局，結果通膨成了一發不可收拾之勢，全球面對升息、收縮銀根的恐懼，股市的投資情緒又從貪婪跌入恐懼，現在連Amazon的Bezos都感到害怕了。

去年Amazon股價一度漲到三七七三．○七美元，Rivian帶來龐大投資收益，但今年Rivian從一九七．六七美元狂殺到二九．四四美元，Amazon為Rivian在第一季提列了七六億美元損失。四月二十九日Amazon公布業績，股價單日大跌四○六．三美元，跌幅十四．○五％，股價收在二四八五．六三美元，市值蒸發二○七二億美元，剩下一．二六四兆美元，Bezos身價當然跟著大縮水。

今年以來，美國大科技公司不斷上演業績公布、股價重挫的戲碼，一是ＦＢ（Meta），二月三日公布活躍用戶少二○○萬，股價當日重跌八五．二四美元，跌幅二六．三九％，此後Meta股價連續下挫，最慘跌到一六九美元，市值剩下四六○○．○七億美元，Meta去年最高價三八四．三三美元，市值一．○四六一兆美元，從最高處跌下來股價比腰斬更可怕。

第三個接力演出的是Netflix，也是串流人數成長到極限，從七○○．九八美元狂挫到一八五．六美元，四月二十日業績發布日，股價重挫一二二．四二美元，跌幅高達三五．一二％，市值從三一一一．九八億美元縮水剩下八三八．二億美元。

美科技巨擘恐懼的總和？

從FB、Netflix到Amazon，美國科技巨擘不斷上演業績公布、股價重挫的戲碼，而且股價跌下去，再也彈不起來，這可以從半導體巨擘從Nvidia、AMD、台積電、聯電今年跌幅都很慘烈看出端倪，用一句最簡單的話來形容，這是「恐懼的總和」，市場對未來經濟衰退的恐慌，於是，看到獲利衰退的影子，投資人一定關注，Amazon、Netflix、FB都是端出不理想數字、股價慘跌的例子，但是像台積電、聯電第一季財報都非常亮眼，但投資人並不埋單，這是因為大家預期未來景氣會不好。

股價跑在基本面前面，像老人與狗時，一直往前跑的狗嗅到前方味道不對，一定會退回主人身邊，這種對未來恐懼瀰漫全市場，也使得今年整個市場充滿無力感與壓力，以四月來說，台股加權指數下跌一一○一．二九，跌幅六．二二％，櫃買跌二二．二四，跌幅十．二五％，算是比較大的；亞太市場的南韓跌二．二七％，日經跌三．五％，上海Ａ跌六．三二％，深圳Ａ跌十一．三％，滬深三○○跌四．八九％，香港恆生跌四．一二％，美國道瓊跌四．九％，S&P 500跌八．八％，Nasdaq跌十三．二六％，SOX跌十四．八五％，可以想見科技股，尤其半導體股才是重災區，這是對景氣的疑慮。

以費半指數來看，除了四月長黑回檔，今年元月也出現四六二．九五的回檔，跌幅達十一．七三％，這兩記長黑對比二○年三月，SOX也下跌十一．四三％，但那時費半指數是從一二三三．九七拉升到一五一○．五九，這次是實體長黑線，從技術面來看，大盤沒有強烈觸底回升的氣勢，從月線ＫＤ值來看，全球各國股市多半仍在Ｋ值低於Ｄ值的死亡交叉循環，也就是從時間來看，股市的底部似乎仍未到來，不過，個股姿態有很大不同，大家要從各個不同產業別去尋找投資焦點。（全文未完）

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