「傷口是觀察身體的一扇窗，能夠反應身體的狀況。」國立台灣大學醫學院附設醫院整形外科鄭乃禎醫師指出，「出現慢性傷口時，通常代表身體有些潛在的疾病。」

所謂慢性傷口，是指有些傷口該癒合了卻沒有癒合，一般文獻上會定義大概6週甚至3個月，該癒合卻沒有癒合的傷口。鄭乃禎醫師指出，在慢性傷口中的發炎反應會比較嚴重，蛋白質的分解酵素比較多，傷口上的細胞分裂比較慢、生長因子比較少，導致傷口一直沒辦法完全癒合，帶給患者很大的困擾。

臨床上常見的慢性傷口大概有四種，鄭乃禎醫師說，第一種是糖尿病足，糖尿病患者的傷口癒合有問題，且伴隨血管阻塞和容易感染的狀況，所以糖尿病足部潰瘍是相當常見的慢性傷口。

第二種是周邊動脈阻塞，這些病人的下肢動脈有阻塞的狀況，造成末端的血液供應不良，而形成缺血性潰瘍傷口。

第三種是靜脈阻塞，靜脈血液回流不順，導致靜脈曲張、靜脈血液鬱積，嚴重會造成靜脈潰瘍。

第四種是壓瘡，臥床、坐輪椅的患者，可能長時間壓迫身體某個部位，形成壓瘡、褥瘡，也是常見的慢性傷口。

(圖/照護線上提供)

●慢性傷口不能拖！

一旦產生慢性傷口要非常小心，千萬不要認為「只是一個傷口而已」，最好尋求專業醫師的協助，看看是不是有些需要矯正的地方。鄭乃禎醫師強調，因為慢性傷口不只是傷口本身的問題，必須找出根本的原因，例如糖尿病、周邊動脈阻塞、靜脈阻塞、或壓瘡，並進行矯正，若有感染的狀況，也要用適當的藥物控制感染，多管齊下才能夠治癒慢性傷口。

如果放任慢性傷口不處理，可能會遭到感染，鄭乃禎醫師說，壞死的軟組織容易感染，且進展為菌血症、敗血症。當局部的細菌經由血液循環散布到全身，造成全身性發炎反應，可能危及性命，致死率很高。為了保住性命往往需要做大範圍的清創，甚至做截肢手術，以去除感染源，對病人的影響非常大。

(圖/照護線上提供)

處理慢性傷口時，醫師會先評估是否需要清創，移除壞死的組織。手術在慢性傷口治療上扮演非常重要的角色，鄭乃禎醫師說，慢性傷口上若有壞死的組織，會變成細菌的溫床，運用外科手術清創，是促進傷口癒合的重要關鍵。甚至在傷口比較乾淨之後，可能還需要做重建手術，譬如植皮、皮瓣的手術，把傷口關起來，病患的生活品質會明顯的提高。

清創完成後，每天都要仔細換藥，並使用合適的敷料覆蓋傷口，維持濕潤的環境，能夠幫助傷口癒合。若有感染跡象，便需要適時使用藥物控制感染。

因為需長期換藥、黏貼敷料，所以要盡量降低膠帶造成的黏性傷害，預防皮膚破損。「反覆撕膠帶，除了疼痛不適，膠帶造成的撕脫傷常讓慢性傷口病人非常困擾，」鄭乃禎醫師說，「可以考慮使用低黏貼性膠帶，避免對皮膚、組織造成破壞。在包紮傷口時，也能把紗布圍成一圈，將膠帶直接貼在紗布上，或者用網套、紗繃來固定，避免膠帶接觸皮膚。」

(圖/照護線上提供)

●善用人工敷料，提升生活品質

隨著醫學的進步，現在有很多人工皮、人工敷料可以選擇，鄭乃禎醫師說，傳統的換藥方式大多是擦優碘、蓋紗布，很多患者都誤以為傷口要乾掉才會好，其實，人體有百分之七十都是水分，讓傷口乾掉其實並不恰當。將傷口維持一定的濕潤，可以促進細胞增生、傷口癒合。使用人工皮、人工敷料的目的就是希望能夠維持傷口的濕度，若傷口滲液較多，也能夠將多餘的滲液帶走。

現在的人工皮非常進步、多樣化，鄭乃禎醫師說，選擇敷料時往往牽涉到很多臨床的判斷，患者可以與醫師討論。

使用人工皮、人工敷料，能將傷口維持在濕潤的狀態，避免傷口直接緊黏著敷料，在撕除的時候較不會疼痛。善加運用這些比較先進的人工皮、人工敷料，對傷口、患者都有正向的幫助，有助提升生活品質。

●從根本著手，預防慢性傷口復發

慢性傷口的病患常常有多種慢性疾病，一旦有傷口以後，癒合的皮膚品質與正常的皮膚有點差距，很容易破裂產生新傷口。鄭乃禎醫師叮嚀，不要讓慢性傷口再復發的關鍵就是經常去觀察這些部位，是否有變紅、變腫等狀況，並及早積極處理。

有壓瘡的患者，務必定期幫他翻身，或使用氣墊或其他減壓裝置，避免持續壓迫。鄭乃禎醫師說，糖尿病足的患者，要好好控制血糖，並穿襪子、穿較軟的鞋子，也要經常檢查腳是否有小傷口，預防慢性傷口再度發生。

除了定期回診追蹤之外，我們會提供完整的衛教，教導患者在家處理傷口。鄭乃禎醫師說，另外也會結合各科醫療專業，幫忙控制各種慢性病，促進傷口早日癒合。

針對慢性傷口，有越來越多新的治療被開發出來。鄭乃禎醫師說，例如負壓治療是在傷口比較沒有感染的情況下放海綿狀的敷料，同時外面封起來抽負壓，看似簡單的概念可以促進傷口肉芽組織生長，負壓治療已幫助許多病患，也獲得國際上許多醫療機構的認可。另外也有人嘗試電刺激、震波治療、細胞治療等，希望能夠幫助慢性傷口癒合。

●貼心小提醒

「千萬別輕忽慢性傷口！」鄭乃禎醫師叮嚀，「患者一定要盡快就醫，及早介入治療。」除了完整清創、仔細換藥，我們還必須處理潛在疾病，同時給予完整的教育，讓患者回家之後有能力好好照顧、處理慢性傷口，才能夠全面性幫助病人的慢性傷口早日癒合！