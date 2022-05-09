昨（8日）是母親節，總統蔡英文也在臉書發文祝福大家母親節快樂，但近日疫情嚴峻，防疫政策一團亂，引得民怨四起，不時爆出孕婦確診送醫訊息，還發生一名確診的年輕孕婦與腹中胎兒雙雙病逝的悲劇，讓不少網友湧入蔡英文臉書下方的留言區開嗆，其中有位網友直言「總統大選我真的選錯人了！」。

蔡英文昨在臉書發文，表示要向所有媽媽們說：「謝謝妳，辛苦了！」，並稱要提高育兒津貼和托育補助，以降低新手爸媽的負擔，同時也要擴大不孕症和產檢補助，最後她寫道「有人說，孩子生來是家長一輩子的功課，每天醒來，都得面對接踵而來不同的挑戰。所以，不論妳是哪一種媽媽，或你的媽媽是哪一種媽媽，每一位媽媽，都是我心目中的超人媽媽」。

網友留言怒轟蔡英文。（截自蔡英文臉書貼文留言區）

蔡英文貼文上傳後，雖有部分網友留言感謝總統，但因近期發生多起孕婦染疫甚至有確診孕婦死亡的案例，也引起不同意見者不滿。有網友留言說「我是媽媽，但我不快樂，我每天擔心只有9個多月無法打疫苗的孩子會染疫」、「裝著慈祥摸著狗，那跟母親是不一樣的」，更有網友直言總統大選「選錯人了」。而名嘴羅友志也跑去蔡英水貼文下方留言，附上該名染疫身亡孕婦新聞的截圖，質問「蔡總統，這位也是媽媽，幫我祝她一句母親節快樂，好嗎？謝謝」。除此，宅神朱學恒也到蔡英文臉書下方，留言轟蔡文「朱門酒肉臭，你在曬你家狗，急診全塞爆，你在玩元宇宙」。

朱學恒所指的「你在玩元宇宙」，源於近期疫情大爆發、快篩不足與醫療資源緊繃引爆民怨，但5月6日蔡英文曾前去「XR Hub Taiwan」體驗VR，這讓朱學恒非常不滿，在自己臉書批評並作打油詩嘲諷蔡英文無心防疫；而朱學恒該篇貼文也湧入大量網友留言認同其觀點。