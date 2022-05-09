台灣光罩公布首季財報，受惠光罩代工需求強勁，第1本業獲利達2.09 億元，創歷史新高，但因投資晶圓二哥聯電等股票，認列業外投資損失，導致稅後虧損2.44億元，每股稅後虧損1.14元。由於投資聯電虧損大爆雷，讓網友狂酸「賺再多結果是二哥韭菜」、「老闆請認真上班別炒股好嗎？」，但也有人發現台灣光罩「天天試撮漲停 結果股價慘兮兮」。

台灣光罩首季營收17.07億元，年增 33.8%，營業利益2.09億元、年增197%，營業利益率達12.28%，本業獲利改寫歷年新高，但因投資聯電等股票，受股市回檔導致業外投資需認列評價損失，讓公司獲利大失血由盈轉虧，稅後虧損 2.44億元，每股稅後虧損 1.14元。

台灣光罩4 月營收達6.98億元，月增14.96%，年增 45.46%，受惠客戶訂單強勁，帶動單月營收衝史上高點。累計前4月合併營收24.05億元，較去年同期成長36.99%。。

事實上，台灣光罩在今年初公告，於10/7/29~111/1/13，買進聯電股票7554張，每單位價格為59.57元，交易總金額4.49億元。

台灣光罩因業外投資失色，侵蝕本業獲利，引發PTT網友熱烈討論，紛紛回應「獲利2億 業外稅後-2.4億 真的是因為投資股票??」、「二哥是無辜的 要怪小兒」、「去年尾買庫藏，3月又現增，現在又買庫藏，又業外損失，搞得我好亂XD」、「這檔光分公司跟業外就坑爆了 不知道以前怎麼撐過來的」、「好好做本業不好嗎」、「當初因為持有聯電飆漲，現在當然也要付出代價」。

還有不少人發現一個秘密，「每天試撮都漲停的股票」、「主力每天試撮都要玩燈」、「搓燈倒貨老把戲」、「現出原形了」、「天天試撮漲停 結果股價慘兮兮」。

由於台灣光罩近期股市持續下跌，公司為激勵員工並吸引、留住優秀人才，擬自周一（9 日）起至7 月 8 日，預計買回1萬張庫藏股轉讓予員工，買回區間價格為每股55~110 元。