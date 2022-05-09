【愛傳媒朱國珍專欄】小壯丁小時候最喜歡的繪本是《猜猜我有多愛你》，每晚睡前都要聽我讀一遍。故事內容描述大小二隻兔子，互相比賽誰的愛最多。

首先是小兔子張開手臂說：「我愛你這麼多。」大兔子同樣張開雙臂，他的手臂更長更寬：「可是，我愛你這麼多。」接著小兔子又跳又倒立，總是無法超越大兔子。最後，小兔子睏了，閉上眼睛說：「我愛你，從這裡一直到月亮。」

大兔子親吻他，道聲晚安，溫柔地躺在小兔子身邊，微笑著說：「我愛你，從這裡一直到月亮，再……繞回來。」

我用一生燃燒對小壯丁的愛，用一生的愛為他點亮星星之火，照耀著微薄的人生之路。我也許會疲倦，也許會沮喪，但是我從來沒有放棄。

將來有一天，我也會去到月亮那麼遠的地方，到那一天，將不會有人在睡前繼續和小壯丁嬉鬧「猜猜我有多愛你」⋯⋯

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

照片來源：作者臉書截圖。

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