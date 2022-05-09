坐在機車後座的演員手上拿著煙火，似乎要上演互射戲碼。（圖／本刊攝影組）

《華燈初上》製作團隊百聿數碼日前正式公布全新懸疑推理原創影集《百萬人推理》，由港星鄭伊健搭配歌手婁峻碩、李霈瑜（大霈）以及王柏傑、李李仁，和金馬獎最佳新演員陳姸霏共同演出，光卡司就令人十分期待。時報周刊CTWANT在五月六日深夜，直擊該劇組正在進行拍攝工作，除了已知的演出者婁峻碩之外，名單尚未公布的蔡凡熙，當晚也現身拍戲現場，與婁峻碩分別騎乘機車在內湖街道上拍攝嬉戲場面。

拍戲中間空檔蔡凡熙稍作休息。（圖／本刊攝影組）

婁峻碩在片場附近行走，等待之後繼續的拍攝工作。（圖／本刊攝影組）

懸疑推理影集《百萬人推理》是百聿數碼第二部全自製原創影集，以電影規格打造，期望如同《華燈初上》將台劇推向國際，再次締造現象級推理浪潮。五月六日深夜十一點半左右，本刊目擊演員蔡凡熙與婁峻碩分別騎乘機車，在內湖街道上拍攝工作，據悉當晚拍的就是這部戲，日前公布戲中主要演員，除了有港星鄭伊健外，還包括歌手婁峻碩、李李仁、王柏傑、陳姸霏和李霈瑜等，不過當晚演出的蔡凡熙，目前還尚未出現在已經公開的演員名單內。

十一點四十分，工作人員與演員看似在說明拍攝的內容，蔡凡熙與婁峻碩騎車跟在據組的拍攝車後方，坐在後座的演員手上拿著煙火，拍攝內容似乎是四人在道路上追逐嬉鬧，拿煙火互射的劇情。拍攝工作大約在零點時分稍作中場休息，演員到附近的辦公室稍事休息了半個小時，接著又回到街道上拍攝。

蔡凡熙與婁峻碩各自騎著車邊笑邊叫邊拚速度。（圖／本刊攝影組）

後座演員手上的煙火清晰可見，還拿煙火互射。（圖／本刊攝影組）

此外，早在四月十三日，同樣深夜十一點半左右，該劇也曾在西門町拍攝，現場除了導演蘇文聖外，還有演員歐陽倫，只見滿手鮮血、步履蹣跚的歐陽倫從暗巷中走出來，拍攝工作約在零點半結束。

《百萬人推理》是港星鄭伊健首度長時間在台灣參與演出的作品，在劇中挑戰過去鮮少詮釋的全新形象，與婁峻碩、李霈瑜聯手偵查「網紅連續殺人事件」，藉由社群的推波助瀾之下，演變成為百萬人共同推理兇手的社會現象，燒腦劇情百轉千迴，考驗觀眾的推理能力。

四月十三日深夜十一點半左右，該劇也曾在西門町拍攝，演員歐陽倫滿手鮮血、步履蹣跚從暗巷中走出來。（圖／本刊攝影組）

頂著恐怖妝容的歐陽倫，拍完戲與工作人員對話。（圖／本刊攝影組）

據悉鄭伊健收到劇本時，看到是「懸疑推理」的故事就相當感興趣，因為他本身就是推理劇迷，還表示「假如我是觀眾，也希望看到這類型的故事啊」，而其他演員王柏傑、李李仁、李霈瑜、婁峻碩都因為能跟偶像鄭伊健對戲而雀躍不已，李李仁甚至坦言「心中小鹿一直怦怦跳」，還虧李霈瑜的表情「整個就是心花怒放」。由於鄭伊健完全沒有架子，也很會帶戲，跟他對戲的演員都很放鬆，整個劇組每天拍戲氣氛都很愉快。該劇預計2023年推出第一季。

李李仁（左起）、婁峻碩、鄭伊健、李霈瑜、陳姸霏攜手演出新戲《百萬人推理》。（圖／百聿數碼提供）

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