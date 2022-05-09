民進黨立院黨團總召、立委柯建銘昨（8日）在臉書寫下千字文，砲轟國民黨質疑快篩試劑的爭議是「以疫謀亂」、「見黑影就開槍」；柯建銘臉書此篇貼文雖獲一千多人按讚，但也有不少人對其言論不滿，大批網友就在本網該新聞下方留言批評其說法，還有人嗆柯建銘「做賊的喊捉賊！」。
台灣本土疫情嚴峻，民進黨立法院黨團總召柯建銘8日透過臉書發表998字文章，痛批國民黨在俄烏戰爭議題上「以疫謀亂」，「還在搞國家認同」，並質疑此舉對國民黨是否有加分？柯建銘並反嗆國民黨，在快篩問題方面「講話要有憑有據！」，若不實抹黑、影射將提告。此文在其臉書獲上千人按讚。
但其它民眾看法未必相同，大批網友就在《中時新聞網》此新聞後留言區激動留言反批，嗆柯建銘道「做賊的喊捉賊，太好笑了!」、「國民黨身為在野黨，本來就應該為民眾監督執政黨」、「自己問題無法解決，就解決問問題的人」，截至今（9日）早8點已湧入400多則留言。
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