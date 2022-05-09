女星可藍日前在臉書po文透露老公上月初突然肩頸僵硬，之後於家中暈倒，緊急送醫發現竟長腦瘤，立刻動了開顱手術，一度在加護病房待了10天，直到5月初才剛恢復到可出院程度，沒想到一回家緊接著家人健康出狀況，她與2個孩子確診新冠肺炎，大嘆：「這個病毒到氣管的速度很急很快」。

可藍在母親節(5/8)的晚上po文，一方面帶來老公出院的好消息，但也有壞消息，她透露老公回家後，先是3歲女兒確診，之後是她和9歲兒子陰轉陽，母子倆只能趕緊去做PCR，但最讓人擔心的是，因老公返家後仍需照護，在同住家人確診的狀況下，防護得更加小心。

可藍透露，兒子跟女兒的症狀相似，約莫發燒個2天就差不多好了，但她個人抵抗力比較差，「多年前感冒有引發肺炎過，自己感覺上這個病毒到氣管的速度很急很快，這幾天有時候會比較沒有力」。

這幾天確診在家隔離，可藍只能逼著自己起床吃飯、喝水、服用感冒藥，症狀是喉嚨乾癢、身體痠痛不想動，甚至腦袋放空無法集中，而到昨天咳嗽加重了，「有明顯感覺走到了氣管，開始喝清冠一號，昨天就好多了，今天精神狀態比較集中了」，到母親節這一天，她才終於恢復了70%左右。

經過確診大病一場，可藍很希望眾人都能好好的、保持健康，「謝謝大家這幾天不間斷的關心還有回應，我真的到現在才有完整力氣來分享這幾天」，祝福大家母親節快樂，「願所有母親以及母親愛的一切，都順心平安喜樂」。