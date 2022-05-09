新冠肺炎本土疫情持續延燒，醫療院所湧入大批民眾，也讓醫療量能緊繃，台大醫院企業工會向外界發「失守」的求救信，北市聯醫工會日前也率先喊出「我們已經擋不住」。對此，無黨籍立委高金素梅昨（8日）晚間在臉書直言，特別預算編給衛福部關於防治疫情的經費共有1465億，至今年3月31日已花掉1171億。

醫療人力頻爆吃緊，台大醫院企業工會日前還向外發出求救訊息。對此，指揮中心指揮官陳時中7日僅回應，台大醫院好像有困難的地方，但有沒有「失守」，應該以院方當局的說法為準。醫療應變組副組長羅一鈞則說，許多醫護人員被隔離，是很多醫院會遇到的狀況，需要人力調度，必要時可透過篩檢提前召回。

高金素梅則在臉書說，特別預算編給衛福部關於防治（疫情）的經費共有1465億，至今年3月31日已花掉1171億。從強化醫療量能、提高篩檢量能、人力動員…，每一項都花掉大量的預算經費，「現在，疫情高峰還未到，醫療量能已緊繃」。

對此有網友在高金素梅臉書貼文底下留言，有人就說，「權力的傲慢與無能，累了醫護也苦了百姓，大家要自求多福」、「感謝高金俠女為民發聲」、「無能的傷害比什麼都可怕」、「太扯了這個政府」。