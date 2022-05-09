0900:包括法國、加拿大、德國、義大利、日本、英國、美國在內的七大工業國集團（G7）9日宣布，承諾逐步減低對俄羅斯石油的依賴，並痛批俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭讓國家「蒙羞」。

路透社報導，日本首相岸田文雄表示，日本「原則上」會禁止進口俄羅斯石油，形容對於高度依賴能源進口的日本來說，這是「非常艱難的決定」，但他強調，「在現在這樣的時刻，G7協調是最重要的事。」

報導指出，俄羅斯是日本第5大原油及液化天然氣進口國，儘管自俄羅斯入侵烏克蘭以來，岸田文雄直言不諱公開批評，但礙於福島核災，日本至今對全面禁運俄石油及天然氣興趣不大，G7逐步淘汰俄石油的計畫或許能給日本些許空間尋找替代能源。

俄羅斯女兵5月7日在莫斯科紅場為二戰勝利日（Victory Day）閱兵彩排。（路透）

0730:俄軍在烏苦戰 俄勝利日普丁可慶祝的不多

俄羅斯二戰勝利日（Victory Day）閱兵

俄羅斯總統普丁很看重紀念日，這也正是為什麼他會選擇在2月23日的「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）後一天侵略烏克蘭。

據CNN新聞網報導，顯然他希望，在5月9日二戰俄軍打敗德國納粹勝利日（Victory Day）當天有更多可慶祝的，但俄軍在烏克蘭損失慘重，就算再多的官方宣傳，也扭轉不了事實。事實上，起碼就國際舞台上而言，對普丁來說，俄軍在烏克蘭的戰況令人難堪。

縱使西方提供烏克蘭大批重武器，但從任何一方面來看，俄軍的規模都佔了優勢。然而，他們卻攻不下烏國北部，更別說是首都基輔了。雖然俄軍後來調整戰略，集中軍力攻打烏東，但拚死拚活，進展也不大。