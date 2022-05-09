達方電子(8163)4月合併營收為24.78億元，較上月減少9.97%，達方董事長蘇開建表示，由於綠能產品動能強勁，且公司朝高附加價值產品發展，預估今年第2季將較第1季微幅成長，全年將力拚營收及獲利雙成長。

雖然IT產品受到大陸華東地區封城停工影響，且俄烏戰爭及通膨升息等變數對產業造成影響，不過達方因綠能產品佈局發酵，且被動元件及IT鍵盤朝高附加價值產品發展，降低了變數對公司營運的影響。

達方4月合併營收為24.78億元，月減9.97%，年減1.89%，累計1到4月合併營收為98.93億元，較去年同期增加16.04%。

蘇開建表示，大陸華東地區封城停工，對第2季零組件及IT產品有影響，由於IT供應鏈變數比以往大，會保守一點，預期IT產品持平、MLCC需求滑落，但公司高容高附加價值產品出貨還不錯，綠能產品訂單展望已經到年底，整體來看，第2季可望較第1季微幅成長。

達方越南新廠房將於第4季完成，預估今年越南電動自行車產能約15萬台到20萬台上下，明年將往60萬台規劃，未來電動自行車生產以越南及台灣為主軸，達方希望越南廠區佔集團產值約30%到35%，台灣廠區除電動自行車等儲能產品，亦增加高單價產品線，預期佔整體產值比重約10%到15%，至於大陸廠區以IT鍵盤為主，佔整體產能約45%到50%。