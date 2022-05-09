護理師著全套隔離衣全天候輪班照護隔離中的寶寶。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情嚴峻，每日確診人數突破新高，不少孕婦染疫而在隔離，花蓮門諾醫院連日來，協助2名確診孕婦迎接新生命，嬰兒經第一次篩檢後，結果為陰性，母親看到孩子平安出生，不僅放下心中的不安，眼角也不禁泛淚，頻頻感謝醫護團隊，直呼這會是畢生難忘的經驗，也是母親節的大禮。

29歲懷孕37週的陳姓孕婦，5月初因身體發冷、頭痛，經篩檢後確診，當時症狀輕微，自行在家隔離，怎料5日下午肚子悶痛、胎動變少，家人緊急通報衛生單位將她送至門諾醫院。院方立即集合婦產科、兒科、護理部、感控等單位，直接在負壓隔離病房進行接生，歷經1個多小時，順利產下男嬰，體重3100克。另名懷孕39週的黃姓確診孕婦，也在7日順利產下女嬰，體重3120克，母女均安。

陳姓產婦回憶起生產過程表示，當下真的非常擔心、害怕，因自己的「特殊身份」，憂心寶寶健康，也擔心自己是否會增加醫護團隊風險，所幸這份惶恐靠著護理師緊握雙手，傳遞力量，給予她滿滿的勇氣與信心，看到孩子順利出生，內心滿懷感動。

2名新生兒目前仍在負壓隔離病房，由專責護理人員全天候照護，門諾醫院專責病房護理長林雯馨表示，新生兒須在72小時內完成2次採檢，且結果皆為陰性，才能轉入嬰兒室，目前2位新生兒第一次採檢皆為陰性，未受到感染；陳姓產婦則因恢復狀況良好，且屬輕症，經醫師評估後，決定讓她先行出院返家隔離，待解隔後再回醫院接孩子回家團聚。

門諾醫院產科主任蔡啟智表示，為保護醫護人員與母胎安全，同時符合防疫需求，參與生產過程的醫護人員全程都穿著全套防護隔離衣，由於是自然生產，產婦也是全程配戴口罩及面罩，盼能在疫情下，做到全面防護。儘管隔離衣悶熱不透氣，但接連2名確診孕婦的順利生產，不僅讓團隊感受到新生命的喜悅，也在疫情下，看到更多希望。

蔡啟智指出，Omicron病毒傳染力又快又強，隨著確診人數的攀升，任何人都有可能染疫，提醒孕婦要提高警覺、落實防疫，也建議懷孕36週以上的孕婦，由於孕程已進入最後階段，一旦確診染疫應主動告知主治醫師，讓醫師評估最安全、適合的生產方式。