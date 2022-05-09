許多民眾去藥局排隊購買快篩試劑。（資料照／范揚光攝）

快篩之亂至今未解，快篩實名制上路後問題仍一樣。對此，中廣董事長趙少康指出，現在很多地方都需要快篩，但快篩劑又貴又缺，讓民眾怨聲載道，怒批「這個無能無良的政府沒有辦法提供人民足夠的快篩劑，還不准人民自力救濟，從國外進口，以解燃眉之急！」

趙少康昨（8）日在臉書表示，原本快篩劑只是貴，要買還是買得到，但製造廠商被政府要求直接供貨，產品被政府派人到工廠全部取走後，民間想買根本買不到，就算找到管道從國外進口，在台灣海關也會被擋下。

趙少康透露，有些人在海外的親朋好友看到台灣缺快篩，熱心寄來想協助，結果同樣被政府阻止，不滿砲轟「蔡政府自己無能卻嚴厲管制人民，又處處要求人民快篩，人民無所適從，十足現代版的苛政猛於虎」。

趙少康表示，狂妄自大的蔡政府對疫情預測完全錯誤，導致現在快篩劑捉襟見肘、窘態百出，結果蔡政府不深自謙虛檢討，還自以為是做了多大功德，讓藥局每天發78份，逼全民一大早冒著炎日苦苦排隊，「陳時中光是為快篩劑嚴重不夠，就應該辭職下台負責！」

趙少康指出，總統蔡英文日前在民進黨中常會震怒，要求要讓民眾在最快的時間之內，有更多元的快篩購買通路，但他質疑「人民自己從國外購買或接受親友餽贈不就是蔡英文口中所說『更多元』的通路嗎？連自行從國外買個快篩劑都被蔡政府否准，難道是為了保護圖利像前高登小吃店這樣的綠友友廠商專賣嗎？」

趙少康說，當台灣能夠幫助外國時，我們驕傲的說「Taiwan Can Help！」但當台灣需要快篩劑時，我們不妨誠實的說，「Taiwan Needs Help！」