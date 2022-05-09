新北市永和一名女網友表示，本身有氣喘病史，7日清晨氣喘突然發作，她強忍不適到新北永和耕莘醫院就醫，就在快要昏厥時，她找了一名護理師，對方看情況不對勁，趕緊將她帶進急診安排床位救治，才讓她撿回一命，住院期間院方替她做PCR篩檢，結果為陽性確診，但醫護人員態度始終如一，令她感動不已。

原PO昨（8）日於臉書社團《我是永和人》透露，自己有氣喘病史，5月7日清晨覺得身體不適，她用最後一口氣趕到新北永和耕莘醫院，就在她快要暈厥時，隨機找了一名護理師，卻因喘到說不出話，護理師見情況不對，急忙把她拉到急診室安排床位，並找醫師替她治療。

原PO指出，突然氣喘發作，當下害怕自己會這樣而死，「因為我差點在醫院前昏倒，幸好醫師及護理師及時救治，也做了正確的判斷，我才能在這邊發文，想跟耕莘醫院說一聲，真的很感謝照顧」。

原PO說，這波疫情爆發後，做過幾次篩檢都是陰性，住院期間院方替她做PCR篩檢，結果為陽性確診，但醫護對她的態度如一，再加上每位醫護人員，為了每一位病患，跟時間賽跑、盡力救治，「我看了真的非常感動」。

貼文曝光，引發逾5千名網友按讚，「這篇貼文看到含淚，永和耕莘真的好棒」、「看了很感動，謝謝醫護人員，成為大家的光」、「謝謝每一位在前線的醫護天使們」、「看了好感動，好想哭」、「幸好妳平安獲救，要好好休養喔，妳健康痊癒，才是對他們最棒的回報」。