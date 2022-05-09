台劇女神林依晨和老公林于超結婚7年，去年誕下寶貝愛女小小林，昨日趕在深夜12點前母親節快結束發文，曬出女兒半歲生日照，用手輕輕翻開女兒小嘴唇，小生命的嘴裡已長出乳牙，老公林于超也獻上超大花束，祝老婆母親節快樂，首度曝光女兒正面模樣，露出女兒肉肉的Q彈小臉蛋，融化人心。

近來已產下愛女的林依晨，調養完身體已開啟電影拍攝，昨日(8)迎來升格媽媽後的第1個母親節，向來維護寶寶隱私的她，難得曝光女兒半歲長相，不過她依舊用了個可愛貼圖遮住女兒的小眼睛，怕愛女長大後其實不願意露臉出來，她在貼文中謝謝媽媽辛苦生下她，也謝謝老公和寶寶來到她身邊，以及粉絲們一路以來支持。

老公林于超人不在台灣，仍獻上超大花束給愛妻林依晨和小小林。(圖/林依晨 IG)

此外，林依晨昨晚也趁著電影拍攝空檔，親自下凡維護粉絲運營，空降微博粉絲群，先是簡單跟大家分享才剛忙完，向大家透露女兒給她送上最好的禮物就是長牙，內心感到意義非凡，並一一回覆粉絲對她的提問，也和大家分享目前正在閱讀書籍，體會為人母面臨到的諸多困擾，也鼓勵同為人母的粉絲懷孕的辛苦。

由於她空降的時間，其實已經非常晚了，她也跟粉絲告知大家她的睡眠時間不多，得抓緊時間去睡覺了，也不忘提醒大家要多多保重，需要吃得好睡得好並維持規律運動，這是一場長期抗戰，一起對抗疫情的侵擾。