配合政府響應政府便民防疫政策，超商雙雄統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)同步自5月9日10點開賣快篩試劑，每劑180元。

本土疫情大爆發，快篩劑一劑難求，配合政府響應政府便民防疫政策，統一超北北基桃有藥商執照許可近2700間門市、康是美210間門市自5月9日上午10點起每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量開賣50劑，每劑售價180元，每日每人限購一劑，售完為止。

統一超表示，7-ELEVEN與康是美持續提供口罩、酒精等各式防疫用品，是消費者離家最近、便利安心的防疫補給站；其中北北基桃總計近3000家門市將偕同政府防疫，依循政府防疫政策販售「亞培Panbio家用快篩試劑單入」成為最有力的防疫後盾。

近期民眾快篩試劑需求較高，全家便利商店配合政府作業，5月9日起每日上午10點，於「全家」北北基桃地區約2千間店舖，正式開賣政府供應的「亞培抗原自我測試快篩」(單入)，售價180元，民眾只需到各店舖櫃檯購買即可，每人每日限購一支；另各店舖所販售之快篩試劑數量，將依政府當日配量而定，售完為止。