上個月底，南亞的印度以及巴基斯坦溫度高到爆，4月30日，巴基斯坦南部的雅各布阿巴德縣(Jacobabad)甚至出現攝氏49度超高溫。同時，印度也有個叫班達(Banda)的城區，最高溫也曾飆至攝氏47.2度。印度政府表示，從100 多年前開始紀錄氣溫相關記錄迄今，當地北部以及中部地區， 這個4月的平均溫度是最高的。因此，也讓當地供應吃緊的能源更加需求孔急。

每年這個時候，南亞遭受熱浪侵襲的聽聞並不陌生，不過，2022年迄今在印度或巴基斯坦出現的大熱天，無論是在溫度或持續時間，應該都跟全球暖化脫不了干係。雖然過去幾天罕見的高溫略有降低，但接近5月中的氣溫恐怕再次升高，預測印度西北部以及巴基斯坦部分地區，最高溫應該也可上看攝氏50度左右。

此時，與南亞地區相反的恰好是東南亞，因為該地反而異常地出現低溫。4日時，在泰國西部，位於與緬甸交界的翁龐區（Umhang）最低氣溫僅攝氏13.6度，創泰國有史以來5月最低溫。

另外在2日時，香港天文台測到當地只有攝氏16.4度，一度創1917 年以來最低的5月氣溫，也刷新2013年曾創下的新低。同時，中國大陸南方城市廣州，同樣在2日的氣溫只有攝氏13.7度，創5月份有記錄以來單日最低氣溫。

東北季風以及易變的天候，造成東南亞與中國大陸尚有個涼爽5月天。不過，對南亞來說，過沒幾天若如預測般出現大熱天，當地電力需求應該會大增，能源燃料的供給勢必更加吃重。

俄烏衝突後，俄羅斯遭到歐美發起的經濟制裁下，一直在為自己的能源輸出尋找新出路。不過在6日，中國大陸最大油氣生產，同時，也是全球油商排名數一數二的中國石油（PetroChina）卻聲稱，沒有計畫在此時買進低價的俄羅斯石油以及天然氣。

不過，對算盤打得很精的印度來說，在國際油價愈來愈貴的現在，卻是大好時機收購便宜原油的時刻。況且，現在不跟隨歐美大國對俄羅斯落井下石，除了經濟外，日後印度也可在軍事以及政治方面跟俄國更上一層樓。

國際油價無論是美國WTI或者是英國的布蘭特，每桶價位差不多都在110美元之譜。據悉，印度將以每桶70美元價格，大概是便宜35%左右來買入俄國原油。價格雖不高，至少俄羅斯原油收入暫時不會被大幅挖空。

自2月底俄羅斯大軍入境烏克蘭迄今約兩個多月，全球第3大石油進口國印度，無論是國有還是民營煉油廠已大買超過4000萬桶俄羅斯原油。根據彭博社資料，以上數據已比2021全年，俄羅斯賣給印度全部的原油還要多出20%。

85%以上的石油都依賴進口的印度，是目前還有進口俄羅斯原油的少數幾個國家之一。原油產業對俄羅斯的普丁政府來說，可謂是主要收入來源。另外，歐洲已慢慢甩開對俄羅斯能源的依靠也讓俄羅斯很傷腦筋，因為2022年產能可能會大減至少17%。