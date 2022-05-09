國內疫情嚴峻，雖然政府4月28日推出快篩實名制，但還是有民眾買不到。配合政府，4大超商、全聯、康是美、屈臣氏、美聯社今天早上10點起開賣「亞培快篩試劑1入」，售價180元，每人限購1劑，各店售完為止。

●全聯

全聯福利中心將於今天早上10點起，在北北基桃有藥商執照許可的383家門市，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價180元，每店限量開賣50組，每人限購一組，售完為止。

●7-11、全家、萊爾富、OK

7-11、全家、萊爾富、OK四大超商在今天早上10點起每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量50劑，每劑180元，每日每人限購1劑，優先在北北基桃疫情嚴重地區門市鋪貨，7-11北北基桃有藥商執照許可近2700間門市，全家北北基桃約2000間店舖開賣、OKmart北市、新北、基隆、桃園市共410間門市（領有藥師執照）開賣亞培快篩劑。

●屈臣氏

屈臣氏全台門市在今天上架1.4萬份亞培快篩，價格從原先的每份新台幣200元調降為180元，每人限購一組，提供給有需求的民眾購買，各門市則依營業時間與實際到貨時間販售。

●康是美

康是美同樣在上午10時後營業的門市，則依營業時間進行販售亞培快篩，同樣是1入180元。

●美廉社

美廉社於北北基504家門市販售「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，一入180元，1人限購1劑，售完為止，開賣時間依各門市到貨時間不同，最快今天早上7點就會上架販售。