女星郁方在2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，多年來家庭生活美滿，她不時會在社群分享生活點滴，昨天(5/8)適逢母親節，郁方透露收到一位媽媽網友的私訊，表示多年前曾帶著做化療的孩子到她餐廳休息，郁方看到照片也想起這多年前的緣分，兩人的對話惹得她淚崩，眾網友也感動落淚。

郁方在臉書po文，透露昨天收到一名媽媽的私訊，對方表示7年前曾帶著兒子去郁方開的親子餐廳休息，「當初(兒子)在台大做化療，他很開心去那邊玩」，並附上郁方抱著小男孩的合照，感謝她給母子倆留下美好的回憶。

郁方看了照片之後，表示還記得此事，當初這位媽媽帶著小孩來店，靦腆詢問孩子正在做化療中場休息，「方不方便讓他在這裡玩一下？」，郁方開心答應，表示親子餐廳就是要讓孩子們快樂玩耍，「我還記得小孩開心的笑容！真的！印象非常深刻」。

如今對方媽媽來訊，郁方則回問：「孩子現在都好嗎？希望孩子一切平安健康！妳真的很不容易～～也祝福妳母親節快樂喔！」，但對方透露孩子已在2017年癌逝，成了小天使，但目前一切都好，自己是郁方的粉絲，這幾年很開心看到她復出拍戲，一番話讓郁方感傷又感動回覆：「媽媽好棒！我們帶著祝福的心情讓小天使乘願再來」。

郁方回憶當年，她還記得自己跟這對母子說，以後如果有時間歡迎常來，如今孩子已經離開，「我希望小孩有記得郁方阿姨抱著他啦」，盼孩子有帶著快樂的回憶去天家，也祝福這位堅強的母親，一切平安，而郁方也坦言，如今收到這封深具意義的訊息，忍不住大哭，她的分享也惹得眾網友淚崩，紛紛留言「那個媽媽一定非常愛他的小孩才有辦法這麼堅強跟正向」、「好暖心也好催淚的對話」、「只有當媽的才會知道當媽媽有多不容易」。