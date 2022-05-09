安寧派出所員警吳俊龍獲報趕赴現場，當下義不容辭協助更換輪胎。（警方提供）

台中市47歲的羅姓女子，4日晚間10點多，駕駛自小客車行經梧棲區台灣大道8段，不慎輾到不明物體後感到車況有異狀趕緊停靠於路邊，羅女下車查看，發現左後輪完全消氣無法再行駛，卻因天色已晚，打電話給輪胎行卻都已打烊；羅女向安寧派出所求助，暖警如「及時雨」伸援手幫忙換備胎。

安寧派出所員警吳俊龍獲報趕赴現場，經羅女說明原因後，吳員當下義不容辭協助更換輪胎，不到10分鐘順利地換上備胎，還不忘提醒民眾：「待會慢慢開，隨時注意輪胎狀況，如果發覺有異樣應馬上停靠於路旁檢查。」。羅女見滿頭大汗的員警，頻頻向警方表達謝意，謝謝警方熱心的幫忙。

羅女表示，「她生平第一次打電話報警求助，不是被警察抓，而是受到警察幫忙」。她看到警察真的很緊張，没想到警察真的很親切的詢問聽完原因後，還幫忙換輪胎，真是感動。

安寧派出所長林凱政說，警方在民眾遭遇困難時，應竭誠給予協助，同時也提醒民眾車子務必要定期保養，且行車上路前，一定要事先檢查車輛狀況，以確保行車安全。