廖老大。（翻攝臉書「賽車教父-廖老大」）

汽車零售商、「台灣賽車教父」廖老大因打造「打龜號」與大陸網紅較勁快車而走紅，廖老大日前也在臉書上曬出自行創業的手搖飲料店現場畫面，但排隊民眾實在太多，讓他忍不住驚呼「阿娘為，排隊排5個小時了。」

廖老大7日在臉書發文，曝光自行創業的手搖飲料店「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，只見圖片中大批民眾聞香而來，人龍沿著街道向下排，店家還拿出紅龍維持秩序，生意相當興隆；就連廖老大也驚呼，「阿娘為，排隊排5個小時了。」

據了解，廖老大自創的飲料店現址位於台中市南屯區，原為加盟手搖飲料店，但營運不佳曾大賠400萬元，而後忙著改裝打龜號與安排實測，索性將飲料店閒置一邊，最終在小弟的建議下，將飲料店名改為「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」重新出發。

消息曝光後，截至發稿為止，貼文吸引6.2萬人按讚，不少粉絲在留言區回應，「整條街的飲料店家，賺到一天有薪假...」、「比起快篩還熱門～阿娘喂」、「以為排快篩」；還有網友留意到，飲料店掛上斗大的紅色布條寫著，「盈餘10%捐贈給弱勢團體」，讓眾多網友表示光是這點就該挺爆，絕對用新台幣下架。