Finney-Smith is putting on a SHOW 😳



24 PTS on 8/13 from 3 PT



(via @NBATV)pic.twitter.com/5wk6FjuBAc — Bleacher Report (@BleacherReport) May 8, 2022

這次太陽明星後衛保羅想在末節挺身而出都沒辦法了！保羅9日先發只打23分鐘，就在末節才打1分半鐘宣告犯滿畢業，加上東契奇貢獻26分、11助攻與7籃板，獨行俠111比101力退太陽，在季後賽次輪扳成2勝2敗平手，雙方G5在11日回到鳳凰城進行。

上半場結束前夕，保羅就跟東契奇爭搶籃板，遭到裁判吹出個人第4犯，東契奇說：「我看到保羅跑來跟我爭搶籃板，讓我有點驚訝，他當時問我，他是否有推我那麼用力？我回他並沒有那麼用力，但這卻是一次聰明動作，他回答我，是的，他知道！」

下半場才打2分半鐘，保羅就被吹進攻犯規吞下第5犯，就算太陽總教練蒙提威廉斯提出挑戰，都沒法改變判決，來到末節才打1分半鐘，保羅就犯滿畢業，最後只拿5分、7助攻與5籃板，「我必須重看這場比賽，我不能讓自己陷入讓對方有機可趁的地步。」

獨行俠除了東契奇接近大三元演出，芬利史密斯單場投進8顆三分球、包辦季後賽生涯新高24分，布朗生18分、4助攻與4籃板，貝坦斯12分，克雷伯11分，丁維迪10分；戴文布克替太陽轟下全場最高35分，克勞德15分，艾頓14分、11籃板。