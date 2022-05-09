沙烏地阿拉伯新成立的LIV超級高球聯盟逐漸做出聲勢，成為PGA美巡賽的一大威脅，美國名將米克森（Phil Mickelson）的失言風波之後，英國老將維斯特伍德（Lee Westwood）也準備「叛逃」。在豐厚獎金誘惑之下，陷入「人權」與「金錢」拔河的選手比預期更多，維斯特伍德大方承認：「我為了錢啊，這不是唯一的理由，但是任何人碰到加薪的機會，總該認真考慮一下吧？」

前球王維斯特伍德是獲頒大英帝國官佐勳章的名將，雖然沙烏地阿拉伯壓迫LGBTQ+的劣跡斑斑，但是LIV下個月首場大賽總獎金高達2500萬美元（新台幣7.4億），冠軍400萬美元，參賽名額只有48個，最後一名也能分到12萬美元。

相較之下，本月剛打完的PGA富國錦標賽總獎金900萬美元，冠軍162萬美元，最後一名1.9萬美元。即使是大賽級的美國名人賽總獎金1500萬美元也比不上LIV。

PGA官方如臨大敵，祭出「終身禁賽令」伺候，雖有80位美巡賽、40位歐巡賽選手請求出走，大多是30歲以上資深選手，例如49歲的維斯特伍德，51歲的米克森，暫不至於動搖PGA根基。

米克森表示沙烏地阿拉伯殺害美國記者、處決同性戀，「他們是一群很嚇人的混蛋」，然而「這是改變PGA的一個千載難逢好機會」，批評PGA再不善待頂尖選手，還會有更多人投入LIV。米克森後來公開致歉，他因此失去一些代言，同時獲得4200萬美元的合約前進LIV。