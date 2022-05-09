「這麼簡單也會錯？」「都幾點了，還不去睡覺！」「你到底在做什麼？」家長常常不經意迸出這些話，看見孩子受挫表情後卻又偷偷愧疚、後悔。避免當吼爸吼媽，上誼出版社引進韓國繪本《我想聽的話》，由小學教師現身說法，教父母怎麼說話，孩子才會想聽！

今年2月韓國首爾市教育廳調查市區808位小學、國高中學生，發現孩子們最想從爸媽口中聽到的話，依序是：「我的孩子，你做得很好」、「我一直很愛你」、「今天你很努力」、「沒關係，都會好起來的」；孩子最想從老師口中聽到的也是「你做得很好」。可見孩子們多麼期待從大人的口中聽到鼓勵和肯定。

韓國小學教師李定原從教學現場觀察，出版了適合親子共讀的繪本《我想聽的話（내가듣고싶은말，台灣由上誼文化翻譯出版）》，書中重現生活中各種常見的親子衝突，再以幽默的口吻，說出孩子被責備時的心情。比如在餐桌上，媽媽說：「又來了、又來了！這麼挑食，青菜都不吃，小心大便卡在你的肚子裡！」這時孩子心裡想的是，要是媽媽能換個方式說就好了：「媽媽小時候也不愛吃青菜。不過後來，我一小口、一小口吃吃看，結果發現青菜變得愈來愈好吃了。」同理心加上鼓勵，孩子會更願意聽。

腦科學專家洪蘭教授提到，中國人喜歡謙虛，「但是人只可謙虛自己，不可謙虛孩子，因為孩子小，他會把你的假話當真，而產生自卑感。」她還指出研究發現，每一句負面的話需要四個正向的話才能抵消影響，「大人對孩子的看法會影響孩子對自己的看法，這個信念養成後，根深蒂固很難改。」父母不要動輒貶低孩子，說話時的小小差別，會大大影響孩子一生。

信誼基金會董事長張杏如也提醒父母，親子溝通最需要的不是技巧，而是一顆溫暖的心。回到為人父母的初衷，用平靜、平等的口氣說話，聽見孩子心底「最想聽的話」，讓他們感受到被愛、備受鼓舞，支持他們勇往直前、度過未來的重重關卡。

《我想聽的話》也舉辦贈書活動，父母只要去信誼小太陽親子書房臉書（https：／／bit.ly／3kHxyTn）留言「給孩子溫暖的一句話」，就有機會獲得贈書。