台股今（9日）早盤以16345.84點開出，下跌62.36點，隨後跌幅持續擴大至超過200點，台積電下跌7元觸及521元，聯發科跌15元觸及819元，航運三雄長榮、萬海及陽明皆出現近1%的跌幅。

美股上周五仍出現震盪，道瓊收跌98.63點（或0.30%）至32899.37點，那斯達克指數下跌173.04點（或1.40%）至12144.66點，標普500指數跌23.53點（或0.57%）至4123.34點，費城半導體挫低23.53點（或0.57%）至4123.34點。

台股6日下跌287.92點，終場收在16,408.2點，成交量2,458.78億；三大法人賣超280.45億。外資及陸資賣超235.58億，投信買超1.69億，自營商賣超（合計）46.56億，其中自營商（自行買賣）賣超5.86億，自營商（避險）賣超40.7億。