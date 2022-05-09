日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的經典作品《富江》，推出至今受到大批書迷的喜愛，1998年也曾在日本改編成電影，如今也傳出台灣製作團隊即將改編成影集，除了找來香港女星梁詠琪跨海演出外，也傳出將找來小S（徐熙娣）的大女兒許曦文（Elly）來飾演女高中生「富江」一角，引起關注。

根據《鏡週刊》的報導，近期有多位香港藝人接續來台接演戲劇，許志安在去年底便已低調來台演出音樂職人影集《接招吧！製作人》，為復出做準備；而許久未見的鄭伊健，近日也傳出抵台拍攝影集《百萬人推理》，讓粉絲們又驚又喜。另外，過去曾有「玉女接班人」稱號的女星梁詠琪，本月份也傳出來台接演漫改影集《富江》，首次挑戰台灣小螢幕，同樣令粉絲們驚喜萬分。

不過，現年已46歲的梁詠琪不可能演出高校生女主角「富江」，因此傳出製作單位經過不斷尋覓後，選定由小S現年16歲的大女兒許曦文擔綱演出，而她被選定的原因，便是過去曾與媽媽一同登上雜誌時，完美展現如模特兒般的高級厭世臉以及如韓星金高銀相似的清新氣質而獲得矚目，也與漫畫原著中的冷艷氣息不謀而合。

對此，小S經紀人接受《三立新聞網》採訪被問到此消息時，雖驚訝表示「哪來的消息？」隨後也承認他們確實有收到劇組的邀請，而目前公司還在討論中。