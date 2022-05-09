大S（徐熙媛）與汪小菲離婚後，汪小菲全心衝刺餐廳事業「麻六記」，未料受到新冠肺炎疫情影響，陸網甚至亂傳出汪小菲「將面臨破產危機」，氣得汪小菲在7日深夜親上火線駁斥：「線上的銷售和外賣已經遠遠超過線下店的營收」，還表示，解封後有五家店等著要開業，而事隔一夜後，汪小菲則再發文曝餐廳現況：「各店外賣都在爆單，廚師忙不過來了」。

汪小菲恢復單身後，他全心衝刺餐廳事業「麻六記」，未料受到新冠肺炎疫情影響，不僅上海封城，其他地區也因禁內用政策，讓餐廳生意受嚴重衝擊，汪小菲還因此遭陸網亂瘋傳「下個月還沒辦法正常營運，可能將面臨破產危機」，氣得汪小菲在7日深夜在微博發文駁斥：「現在麻六記線上的銷售和外賣已經遠遠超過線下店的營收，我們是一個食品公司，並不僅是一個線下連鎖店」，汪小菲並強調：「明天外賣正常啊，解封後還有五家店要開業」。

而隔一夜後，汪小菲昨（8日）則再發文曝餐廳現況：「現在都知道我們有外賣了，各店外賣都在爆單，廚師忙不過來了」，汪小菲連續2天發文，來澄清破產和餐廳營運危機。至於，汪小菲無端「被破產」，他也不禁感慨：「自媒體年代，造謠成本太低，維權太難」，他不忘正能量喊話：「我們一定堅定做好實業，我相信我們的未來，一切都是暫時的，我們麻六記也會一直努力前行。」