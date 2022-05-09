華爾街股市岌岌可危、俄烏戰爭引發的地緣政治緊張局勢加劇了始於2020年新冠疫情的通膨危機，加上各國央行正接力調升利率試圖控制住飆升的通膨，全球經濟在「轉角」遇上衰退的機率不低，專家們建議可以謹慎以對，但毋須過度恐慌，同時也提出幾個「趨吉避凶」之道供大家參考。

上周四美股慘遭大屠殺，道瓊工業指數大跌逾1,000點，與標普500指數的跌幅都超過3%，以科技股和成長股為主的那斯達克指數更是殺聲隆隆，終場崩跌5%。投資人擔心聯準會周三的升息動作不足以抑制居高不下的通膨，並擔心央行展開一連串激進升息後，美國經濟終將無可避免走入衰退。債市再度遭到拋售，美國10年期債息升破3.1%，使科技與其他成長型股票成為殺盤重心。

早在4月初，德銀即開了第一槍，率先於全球主要銀行直接斷言聯準會大戰通膨將導致美國經濟陷入「嚴重衰退」。當時美國通膨熱到發燙且就業市場持續穩健增長（當然，現在仍是），使聯準會在貨幣政策上將猛踩剎車的預期急速升高，投資人擔心這可能導致兩年前才展開的復甦嘎然而止，美國債息曲線數度出現「倒掛」。

看法沒那麼悲觀的美國銀行表示，金融市場的氣氛一直都「偏向衰退」。高盛雖然屬於相對樂觀派，但最近也警告美國就業市場吃緊，使經濟衰退的風險顯著升高。

上周五美國勞工部公布，4月非農就業人口增加42.8萬人，超出市場預期的40萬人，為連續第12個月超過40萬人，且4月失業率維持在3.6%，仍然接近疫前水準，顯示美國就業市場穩健成長，但缺工問題揮之不去，恐導致薪資加速上揚、通膨進一步升溫，受此打擊，上周五美股再跌，終場道瓊指數收跌逾400點或1.24%、標普500指數和那斯達克指數分別收跌1.55%和1.81%。

4月中旬公布的美國3月消費者物價指數（CPI）月漲1.2%、年增8.5%，分別創下16年半與逾40年最大漲幅。若以史為鑑，那麼近來通膨不斷飆升意味著經濟將面臨「萎縮」，而根據美國國會智庫Congressional Research Service分析，自二戰以來，美國每一次經濟「衰退」之前，物價都全面飆漲。

上周三聯準會宣布升息50個基點，將聯邦基金利率目標調升至介於0.75%～1%，創下22年來最大的單次升息幅度，同時也宣布自6月1日起開始「逐步」縮減其將將近9兆美元的資產負債表，做為抑制通膨的另一項利器。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後明確表示央行決策官員已準備在接下來的6月和7月會議再各升息50個基點，但並不考慮一次就升息75個基點，他並安撫市場「美國經濟實現軟著陸的機率很高」。受此激勵，上周三道瓊指數、標普500指數和那斯達克指數均大漲約3%。

相較於聯準會的信心滿滿，英國央行顯得悲觀許多，在上周四宣布升息25個基點後警告通膨將達到兩位數，而經濟可能陷入衰退。

在俄烏戰爭導致歐元區4月通膨創下7.5%的歷史新高，以及在全球升息浪潮一波接著一波來襲之際，歐洲央行的寬鬆立場似乎出現變化，外媒報導，歐央的鴿派決策官員已準備好結束近8年的負利率攻策，可能在7月開始升息，其鷹派執委暨奧地利央行總裁Robert Holzmann上周四則透露歐央最快可能在6月會議上升息。

作為世界第二大經濟體，中國的經濟正停滯不前，恐將拖累全球增長。

經濟衰退或許無可避免，但專家認為不必過於恐慌，我們並不知道經濟會嚴重衰退，亦或只是溫和衰退。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前曾表示，他認為聯準會能引領經濟「軟著陸」、也就是讓通膨獲得控制而經濟繼續擴張的可能性只有三分之一，而經濟陷入6到9個月「溫和衰退」的機率也有三分之一，但情勢也可能更為艱難。

今年第一季美國國內生產毛額 (GDP)季增年率為負1.4%，經濟意外陷入萎縮，經濟連續兩季負成長即陷入技術性衰退。有些財經學家警告美國即將陷入衰退，但也有些人認為第二季經濟或可轉強。根據CNBC所做的最新調查，八成小型企業主預期今年美國經濟將陷入衰退。(2-1)