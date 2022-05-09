本土疫情持續延燒，且狀況還在持續惡化中，外媒警告台灣未能及時超前部署，恐出現前所未有的死亡率。對此，衛福部長、指揮中心指揮官陳時中表示會「趨吉避凶」，不過國民黨台北市議員王鴻薇質疑，陳時中的錦囊妙計已經拿不出解決辦法，民眾只能自求多福、自立自強。

英媒每日電訊報《The Telegraph》日前報導指出，台灣解封速度太過急迫，確診數在短時間內就飆破每日萬人，且正面臨「垂直彈道般的可怕感染軌跡，恐在今年夏天造成前所未有的死亡率」，陳時中昨（8）日在疫情記者會上被問到相關問題，則回應稱「會參考相關預測理論根據，會趨吉避凶盡量把疫情控制好。」

王鴻薇昨日在臉書表示，外媒警告台灣恐在夏季前出現前所未有的死亡率，結果陳時中的回答是會 「趨吉避凶」，讓王鴻薇怒批「這不是廢話嗎？誰不知道要趨吉避凶」，更質疑現在疫情來勢洶洶，難道陳時中只剩這4個字可以給民眾了嗎？

王鴻薇指出，一向自稱超前部署的民進黨政府，在去年疫情爆發的時候就沒有疫苗，要靠國際和民間捐贈；今年決定要共存又什麼都沒有準備，導致民眾排隊數小時都不一定買得到1劑快篩，且醫療還面臨崩潰，「這些就是新台灣模式的與疫情共存？」

王鴻薇說，面對這些狀況，陳時中也只能說「趨吉避凶」，但到底要怎麼做卻沒有解決辦法，「所謂時中的錦囊妙計，前有『自主應變』後有『趨吉避凶』，民眾只有自求多福，自立自強了」。