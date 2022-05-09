車子停路邊被鳥屎攻擊是常有的事，但有名網友PO出一張照片，一輛iRent（共享汽機車）的車子被鳥屎轟炸，從車子引擎蓋到前擋風玻璃都是滿滿鳥屎，地點疑似是在台南某處停車格，讓網友看了笑翻：「這裡的鳥是烙賽？」、「這是停在鳥公廁下面吧」。

一輛車子遭到鳥屎攻擊，整台車外觀滿滿都是屎，原PO表示這傳說中的炸屎停車格在地人都會避開，只有外地人會停。(翻攝自 爆廢公社)

這名網友日前在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，一輛停在樹下的iRent遭到鳥屎炸彈攻擊，車上全是鳥屎，另一張照片則拍到樹上有多隻八哥聚集，讓原PO感嘆「才一個下午就這樣了，貴公司再不來移車後果會很慘喔！」更指出這處停車格是傳說中的炸屎停車格，目測至少有200隻以上的八哥拉屎，屎量驚人。

停車格上邦的樹上有多隻八哥，有網友笑稱這是「八哥公廁」。(翻攝自 爆廢公社)

對此，網友看到後紛紛留言：「外地來的齁」、「真的好賽……好多賽」、「這群鳥是吃了瀉藥嗎？」、「集體吃到不乾淨的午餐」、「到了現場看到車，可能直接按取消吧」。

還有眼尖網友認出這應該是台南某永豐提款機門外第一個停車格，直呼該停車格簡直是外地人的必死車位，因為附近停車位永遠是滿的，「當你很開心的發現『哇！』發現這裡居然還剩一個停車位，然後開心的停好下車去吃附近知名的小吃店，殊不知回來有驚喜。順便說迴轉有間加油站支援洗車服務，不要問我為什麼知道。」