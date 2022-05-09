本土疫情升溫，也燒進立法院，目前已有多名立委確診。其中立委蔣萬安7日證實自己確診、Ct值21，昨（8日）是他隔離的第二天，他也在臉書向外界報告身體狀況，他說，目前症狀和前一天類似，鼻塞、喉嚨痛和輕微的頭痛，就和一般感冒差不多。

蔣萬安在臉書表示，確診隔離的第二天，陸續收到很多朋友留言、傳訊息或打電話關心狀況，真得很感謝大家，目前症狀和前一天類似，鼻塞、喉嚨痛和輕微的頭痛，就和一般感冒差不多，也聽了大家的建議，多多補充水分，和維他命C，希望休息幾天，很快就可以康復回到工作崗位。

另外，蔣萬安也建議指揮中心，治療藥物下放基層診所、快篩劑「普及」「方便取得」是當務之急、對辛苦堅守崗位的醫護人員多給予鼓勵及獎勵。對此有網友湧入其臉書貼文留言表示，「早日康復」、「治療藥下放基層診所是政府迫切需要趕快去做的事」、「篩劑比黃金還難買，到底是要民眾多恐慌」。