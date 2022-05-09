金門女子遭自稱敘利亞女軍醫的網友詐騙的對話之一。（警方提供）

金門女子遭自稱敘利亞女軍醫的網友詐騙的對話之二。（警方提供）

金門女子遭自稱敘利亞女軍醫的網友詐騙的對話之三。（警方提供）

網路騙子到處橫行，外籍假軍醫滿天飛。金門1位好心女子就因替網友代收聯合國寄來的新臺幣約6.6億退休金，遭自稱敘利亞戰區的女軍醫騙走辛苦積蓄21萬元。警方提醒，網路世界虛虛實實，交友一定要謹慎小心，以免真心換絕情，淪為詐騙集團口中的肥羊。

警方說明，居住金沙地區的A小姐於今年4月間，在網路社群IG認識一名暱稱「方」的女網友，對方佯稱在敘利亞戰區當醫生，因為已向聯合國申請退休，可獲得新臺幣約6.6億退休金，打算未來到嚮往的臺灣投資醫療或購物中心，要先把該筆退休金透過「包裹」寄到金門請A小姐代收。

A女同意幫忙代收，隨後有自稱國際物流公司人員以需繳納「稅金」為由，要她匯款21萬元。A小姐匯款後，對方再以貨物遭印度海關發現，懷疑這筆錢可能資助恐怖份子為由予以查扣，需再支付74萬元「律師費」辦理反洗錢清關證明，才能將包裹領回。A小姐至此察覺有異，撥打165詢問，發現果然遭遇詐騙，5／6至金湖分局報案。

金湖分局呼籲，網路交友危險多，對於未曾謀面、認識不深的網友，一定要保持戒心，攀談中遇網友請求代收包裹、金錢援助或要求購買遊戲點數，務必查證對方身分真偽及其說詞，以免被騙，發現可疑時，可撥打165或110尋求協助。