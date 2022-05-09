8日G3疑似遭到勇士後衛普爾拉扯膝蓋受傷的灰熊明星後衛莫蘭特，看來10日G4上場希望不大了，因為灰熊總教練傑金斯9日表示，莫蘭特可能有非常大的機會不會打G4，不過隨著聯盟宣布不會針對普爾動作進行追加處罰，傑金斯也很快「改口」了！

昨天信誓旦旦強調莫蘭特是遭普爾拉扯膝蓋犯規的傑金斯，今天突然改變說法，「我只想實事求是，昨天普爾害莫蘭特受傷言論，那是莫蘭特說的，是我們醫療團隊看完慢動作說的，那個抓膝蓋動作可能導致潛在受傷，也是我們換下莫蘭特主因。」

就算莫蘭特G4可能無法上場，但對灰熊這支團隊實力相當均衡的球隊來說，不一定代表他們毫無贏球希望，因為本季例行賽在莫蘭特缺陣情況下，灰熊拿到20勝5敗的絕佳戰績，表示就算沒了莫蘭特，他們的團隊戰力仍然有機會贏下比賽。

只是聯盟今天宣布不會針對普爾拉扯膝蓋動作追加處罰，代表聯盟認定普爾那個動作並非造成莫蘭特受傷的主因，普爾昨天也極力喊冤，「你不會想要看到任何球員受傷，我不是那種類型的球員，我尊重所有人。」或許隨著聯盟不追加處罰，也間接證明普爾的清白。