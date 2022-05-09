代工廠緯創日前公布第一季每股虧損0.31元，原因是提列持股陸廠立訊精密的評價損失達43.5億元，大幅拖累該季損益，財信傳媒董事長謝金河分析指出，除了緯創之外，代工五哥之一的和碩恐怕也逃不掉。

謝金河在臉書發文表示，回顧2020年蘋果把代工的單子交給立訊，於是台灣的蘋果供應鏈紛紛出售工廠，像是可成把廠賣給藍思科技，緯創及和碩聯合賣廠給立訊，而可成把賣廠的錢，幾乎完全套現匯出，緯創及和碩則買入立訊的股票，希望跟著立訊成長。

謝金河指出，緯創加碼買入立訊5639萬股，持股比率0.81%，和碩聯合有3984萬股，比率0.57%，在買入立訊不久，立訊因為蘋果接單，股價一度大漲至63.88元人民幣，和碩，緯創都嚐到甜頭，不過，今年深滬A股持續下跌，立訊從51.32跌到25.61元人民幣，緯創提列跌價損失，和碩恐怕也逃不掉。

去年底，立訊收盤56.12元人民幣，3月底是33.91元人民幣，4月更跌，謝金河強調，如果情勢不能扭轉，這筆投資可能變成賠錢。他進一步表示，台灣的代工組裝產業，以郭董的鴻海最具競爭力，但在上海上市的工業富聯，從上市的26.36跌到最低剩9.06元人民幣，在香港上市的鴻騰從7.38跌到0.86港元，災情都很慘重。

另外包括中芯國際A股從上市第一天95元人民幣跌至37.1元人民幣，大陸最有競爭力的IC設計公司韋爾從345跌到134.02元人民幣，在香港上市的海底撈一年來從85.8跌到10港元，最近成為美國制裁名單的海康威視股價，也一下子從70.48跌到34.42元人民幣，這樣的跌勢讓人怵目驚心

謝金河文末強調，台廠投資反而要提列跌價損失，緯創這一堂課值得其他公司省思。