為了努力達成2050年碳中和目標，日本豐田汽車計畫再投資480億印度盧比，約6.24億美元，在印度生產電動車(EV)零組件。

豐田在印度與當地Kirloskar集團合資的汽車以及零組件公司，跟印度南部卡納塔卡邦(Karnataka)簽署一份投資410億印度盧比的諒解備忘錄。另外，剩下的70億將由豐田工業引擎印度公司(Toyota Industries Engine India)來負擔。

跟中國大陸以及美國等其它大國相比，印度的綠化運輸轉型較慢，不過，還是與豐田汽車一同朝向以環保車輛為主的目標前進，希望日後能成為全球EV製造中樞。

但在印度，EV售價太貴，可選擇的車款太少，還有相關充電設備不足，故銷售量一直無法擴大。豐田Kirloskar集團統計，這次EV投資案可直接創造3,500個新工作項目。待日後在印度的EV供應鏈愈建愈完整，將會有更多職位出缺。

根據調研單位Crisil預估，從現在到2026財年，EV對印度汽車業可望有200億美元貢獻度。另外，彭博新能源財經(BloombergNEF)也估算，最晚到2040年，新車市場中的印度應有53%是EV，至於中國大陸的比重大概為77%。