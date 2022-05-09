華碩（2357）首季受惠疫情帶動的「宅經濟」、居家工作（WFH）及遠距教學需求，帶動毛利率、營益率雙雙成長，稅後盈餘達97.91億元，年增1003%，EPS為13.2元。首季毛利率22%，季增4.3個百分點、年增5.6個百分點；營益率10.7%，季增3.5個百分點、年增6.2個百分點。

華碩的產品也再傳捷報！繼榮膺39項紅點產品設計獎寫下新紀錄，再於2022年iF設計獎旗開得勝，自全球57個參賽國家/地區、超過萬件作品中，獲頒高達32項「iF設計獎（iF Design Award）」及七項「iF世界設計指標（iF World Design Index）」。

華碩設計長楊明晉對此表示 : 「很開心今年再度獲頒iF設計獎，此次創下的卓越成績，印證華碩的設計實力備受推崇。未來華碩也將秉持以用戶需求為出發點的設計思維，持續創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感。」

除評選國際佳作外，iF設計獎根據各品牌獲獎表現另頒發「iF世界設計指標[iF設計獎以各品牌自2018-2022年間的獲獎表現（總得獎積分）進行排名]」，華碩一舉囊括七項殊榮，包括「全球前十強（TOP 10 Globally）」、「亞洲前十強（TOP 10 in Asia）」、「台灣前三強（TOP 3 in Taiwan）」、「全球企業設計團隊前十強（TOP 10 Best teams）」，以及「全球最佳遊戲硬體/虛擬現實技術產品（Best Gaming Hardware / VR）」、「電腦類別全球前十強（TOP 10 Computer）」與「通訊設備類別全球前二十五強（TOP 25 Telecommunication）」，展現華碩強大的創新設計實力。華碩32項獲獎產品，類別橫跨了「電腦（Computer）」、「消費產品（Consumer Products）」、「遊戲硬體/虛擬現實技術產品（Gaming Hardware / VR）」「廣宣活動/廣告（Campaigns / Advertising）」、「醫藥/健康 (Medicine / Health)」、「通訊設備 （Telecommunication）」等六個領域。