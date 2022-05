華碩(2357)首季受惠疫情帶動的「宅經濟」、居家工作(WFH)及遠距教學需求,帶動毛利率、營益率雙雙成長,稅後盈餘達97.91億元,年增1003%,EPS為13.2元。首季毛利率22%,季增4.3個百分點、年增5.6個百分點;營益率10.7%,季增3.5個百分點、年增6.2個百分點。

華碩的產品也再傳捷報!繼榮膺39項紅點產品設計獎寫下新紀錄,再於2022年iF設計獎旗開得勝,自全球57個參賽國家/地區、超過萬件作品中,獲頒高達32項「iF設計獎(iF Design Award)」及七項「iF世界設計指標(iF World Design Index)」。

華碩設計長楊明晉對此表示 : 「很開心今年再度獲頒iF設計獎,此次創下的卓越成績,印證華碩的設計實力備受推崇。未來華碩也將秉持以用戶需求為出發點的設計思維,持續創造體貼人心的智慧生活與無所不在的幸福感。」

除評選國際佳作外,iF設計獎根據各品牌獲獎表現另頒發「iF世界設計指標[iF設計獎以各品牌自2018-2022年間的獲獎表現(總得獎積分)進行排名]」,華碩一舉囊括七項殊榮,包括「全球前十強(TOP 10 Globally)」、「亞洲前十強(TOP 10 in Asia)」、「台灣前三強(TOP 3 in Taiwan)」、「全球企業設計團隊前十強(TOP 10 Best teams)」,以及「全球最佳遊戲硬體/虛擬現實技術產品(Best Gaming Hardware / VR)」、「電腦類別全球前十強(TOP 10 Computer)」與「通訊設備類別全球前二十五強(TOP 25 Telecommunication)」,展現華碩強大的創新設計實力。華碩32項獲獎產品,類別橫跨了「電腦(Computer)」、「消費產品(Consumer Products)」、「遊戲硬體/虛擬現實技術產品(Gaming Hardware / VR)」「廣宣活動/廣告(Campaigns / Advertising)」、「醫藥/健康 (Medicine / Health)」、「通訊設備 (Telecommunication)」等六個領域。