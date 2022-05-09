一名女網友表示，去年5月疫情爆發時確診，常常感到呼吸困難，令她害怕自己隨時會死亡，由於去年確診康復後，身體狀況開始走下坡，不僅變得很怕冷、容易頭痛，也常常感冒，甚至呼吸都會聽到喘氣聲，如今二度確診，讓她擔憂免疫力會變得更差，貼文曝光，網友也驚訝，「所以是感染過Alpha加Omicron嗎？」更有人驚呼「原來會二次確診？怕爆」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，新冠肺炎開始大流行後，自己一直都很小心，除了上班上課，很少外出，但去年5月疫情爆發，全國升三級警戒時，她卻確診了，沒想到今年這一波疫情她又再度染疫，「真的很傻眼」。

原PO表示，去年確診症狀比較嚴重，因當時還未打過任一劑疫苗，「超痛苦，常常感到呼吸困難，我隨時都在想我會不會死掉」，康復後她又因免疫力下降，感染帶狀皰疹，身體也變得很容易疲累，每天晚上12點還沒到，就必須上床就寢，且變得很怕冷、容易頭痛，也常常感冒，就連呼吸都會聽到微微的喘氣聲。

原PO說，去年確診痊癒後已打兩劑疫苗，這次染疫症狀雖然比去年輕微，但卻一直發燒、咳嗽，耳朵感覺悶悶的，就像戴了耳機一樣，她擔憂會轉變成重症，也害怕身體狀況會變得更差。不過事後她也更新貼文說，自己已經好了很多，燒也退了，「希望大家都能好好照顧身體，不要確診」。

貼文曝光，網友也震驚，「原來會中兩次？」、「原來會二次中獎？怕爆」、「聽起來像是去年中Alpha，今年中Omicron，也太可怕了吧！妳也太倒霉，保重」、「Alpha加Omicron，妳要不要去買樂透？」、「你該不會是病毒的天選之人吧」、「二次確診？現在台灣這樣的比例不知道有沒有很多」。