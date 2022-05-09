俄羅斯入侵烏克蘭引發激烈戰事，雙方至今未有停火跡象，歐美各國因此發動制裁牽制俄羅斯的行動，且目標瞄準高科技、晶片、航太及國防產業。英國日前宣布制裁俄羅斯兩家處理器廠商並凍結旗下資產，這讓俄羅斯業界人士直呼，台積電跟進美國制裁斷供晶片後，西方打擊俄晶片業的行動相當凶狠，如果不做出改變，將面臨停產危機。

俄媒《生意人報》報導，英國日前將處理器廠商MCST與Baikal Electronics列入制裁清單，兩家廠商的資產都遭到凍結，同時英國企業若想提供技術或服務也會受到嚴格的控制，言下之意代表，俄羅斯無法使用安謀（ARM）的架構來設計處理器，安謀為軟銀集團旗下的英國晶片設計公司。

不過俄羅斯已經取得的技術與產品將不在制裁範圍內，只是未來若想研發更高階的處理器與晶片，就會出現明顯的技術限制，業內人士指出，「此次制裁實施後，開發中的晶片將會因為沒有授權許可而無法生產，即使先前台積電長期與俄羅斯企業有合作關係，現在沒有任何廠商會跟Baikal Electronics合作。」

而俄羅斯企業想要突破此困境，只剩下尋找願意違反專利法的廠商，或是更改整個半導體設計系統的思維，並開發新的開放式RISC/V、MIPS、VLIW架構，未來研發生產更高階處理器才會有一絲希望，否則面臨停產危機。

即使如此，該業內人士認為，俄羅斯此策略成功率偏低，在於他們需要花費2至3年時間才有可能找到新的處理器架構，且過程中需要花費10億盧布（約台幣4.5億）的研發支出，就算資金相當充足，俄羅斯也可能因為被制裁很難取得生產設備、開發工具甚至許可證，整個過程勢必相當艱辛。