基北喊公費快篩不足 陳時中冷回：地方報數字要報好

快篩搶購亂象四起，不僅民眾苦喊買不到快篩，基隆、台北等疫情熱區地方紛紛質疑，中央配發的公費快篩試劑嚴重不足。衛福部長陳時中今表示「根據需求量基本上都給了」，北市5月4日調查報的需求是12萬，我們配了73萬，我們一直認為這樣是夠的，「地方如果覺得不足，應該要報好來」。

【LIVE直播】買嘸快篩！柯文哲悔刪預算轟「太相信中央」 陳時中最新回應｜2022.05.09

本土疫情嚴峻，中央提供的公費快篩也面臨嚴重不足。陳時中日前表示，基隆市提報3萬劑的需求，最後中央給了18萬劑，應該不會不夠，但基隆市隨後發聲明反駁，他們提的需求不是3萬劑而是20萬劑，基隆市長林右昌更呼籲中央盡速調整實名制作法。

陳時中也稱，北市提出的快篩需求為12萬，中央配發了73萬，遭台北市長柯文哲也批評營造「大善人佈施」形象。陳時中今天赴立院衛環委員會前受訪表示，表示，根據各縣市需求量，基本上差不多都給了，如果地方認為不足，應該要報好來；他強調北市5月4日統計需求量為12萬，中央配了73萬，「我們一直認為這樣是夠的」。

快篩實名制上路以來持續供不應求，也引發不小民怨。未來是否考慮調整齊頭式發放作法？陳時中表示，剩餘量最多的是雙北、桃園、基隆，連江、金門離島區相對剩比較多，目前並沒有說有些地方剩下非常多、有些地方不夠，當然個別藥局會有這樣的情況，會根據販售情形增減額。