獲民進黨徵召參選台中市長的蔡其昌，他的秘書蔡克斯於臉書PO文說，「我滿喜歡藉『選舉』觀察人性這檔事，任何大小選舉都一樣，因為平時稱兄道弟的人，馬上就可以看出親疏遠近，有的兩肋插刀，有的雙頭押寶，有的心口不一，其實過程蠻有趣的。」

蔡克斯指出，「 我記得老闆當年落選時，他特別介紹我一些朋友，說未來不論成功或失敗，一定要記得這些不論我們多不好，都義氣相挺至今，甚至雪中送炭的好兄弟們。我們也很快恢復元氣，一步一步走到現在。」

蔡克斯PO文表示，「像老闆演講『失敗學』時說的，落選後發現手機一整天都沒響，以為手機是不是壞掉了。不過，在這個圈子久了就看蠻淡的，我們也會問自己，『如果是你，你是不是也會這樣』，所以『現實』是人性很自然的事情，真的不用太放在心上或過度糾結。」

蔡克斯強調，「成功時身邊一定圍繞著眾人，所以失敗的那個過程更顯重要，因此藉由『選舉』觀察人性，是真蠻不錯的方式。」

蔡克斯在立法院副院長蔡其昌獲徵召參選台中市長後，於臉書上PO文「選舉觀察人性？」格外的引人深思。