立法院交通委員會今（9）日邀請交通部部長王國材、衛生福利部次長薛瑞元就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」專題報告，並備質詢。(簡立欣攝)

疫情進入高峰期，各行各業都可能面臨人員因確診或居隔而人力不足的情況，包括大眾運輸。交通部今日在立法院交通委員會專題報告表示，若大眾運輸業者因有大量居隔者而人力不足，將召回居隔中的工作人員做完健康監測後，再回到職場，以維持大眾運輸的正常營運。換言之，大眾運輸若工作人員確診或居隔太多，也必須和機組員、醫護一樣，從居隔人員中「挖」出健康人力。

疫情2年多以來，航空機組員因為陷入「執飛－居隔－再執飛」的恐怖循環，且因為人力不足，居隔未滿就再度派飛。近日醫護也陷入同樣問題，台大醫院企業工會日前透露，因人力嚴重不足，只好從居隔人員中「挖」出人力，只要居隔者快篩陰性，就必須再回到職場。據了解台鐵局在這波疫情已逾百人確診，其中乘務人員（司機員、列車長）約10人確診，若乘務人員確診人數持續增加，恐怕「有車沒人開」，外界也擔心無法因應。

立法院交通委員會今（9）日邀請交通部部長王國材、衛生福利部次長薛瑞元就「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」專題報告，並備質詢。

交通部表示，轄下事業機關除了加強清消、鼓勵從業人員打疫苗之外，也預備大眾運輸正常運作的準備方案。

交通部表示，考量近期國內進入廣泛社區流行階段，為維持各機關及所轄事業正常運作，指揮中心於2月25日及4月22日修訂「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引」及訂定「為維持社會機能正常運作，各機關（構）及事業單位因配合疫情防治致影響必要運作之應變處置建議」，交通部3月23日及5月6日召會，要求部屬各機關及所轄事業落實執行相關大眾運輸正常運輸準備方案，包括設置防疫長統籌執行防疫作為、完成企業持續營運計畫、必要時啟動人力備援及應變機制。

所謂「必要時啟動人力備援及應變機制」，交通部說明，已經盤點「維持國家安全及社會機能正常運作」的相關單位與業者，依指揮中心規定程序予以認可，交通部相關單位與業者如有因職場大量居隔者而影響正常運作時，即可啟動人力備援計劃。如人力仍不足，可再依照指揮中心規定，召回相關工作人員，並落實該等工作人員的健康監測，以維持大眾運輸的正常營運。

立委林俊憲質詢時也問到台鐵司機員確診導致人力不足問題， 王國材表示，台鐵5位司機員確診、4位隔離，目前可能會減班，另外第3劑施打要趕緊進行。