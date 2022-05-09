昨（8日）是母親節，但台灣本土新冠肺炎疫情嚴峻，「快篩試劑之亂」持續，民眾仍須為了購買快篩試劑而大排長龍，台北市議員羅智強自曝接獲多位民眾相關陳情，痛批衛福部長陳時中「有心思和林右昌鬥嘴，卻沒有心思好好解決快篩不足與居隔亂象」！

羅智強今（9日）在臉書發文，首先質問陳時中是否知道民眾有多無奈？他表示，自己相當不捨這些陳情案，呼籲陳時中「多一點對人民痛苦的同理心，不要只會講一些『何不食肉糜』的話」，「好好的解決人民的痛苦吧！」。

羅智強分享了兩位民眾的陳情內容，該民眾憤怒的表示「大熱天讓人民排隊買快篩，還規定1人1卡，害所有人逼不得已的攜家帶眷的來排隊，1間藥局才只有78份，我親眼看到學生帶著作業及板凳來排隊買快篩，還有小孩排隊累到坐在地上睡著了，這就是執政黨的德政」。

另一位民眾則稱「有小六學童確診，家長已請假卻沒有居隔單證明，會影響薪資收入這點很困擾。可否請議員協助發聲市府，國小生與確診者同班，新制仍是需要停課三天，有停課事實就必須開立居隔單證明，勿造成家長困擾」，該民眾也嘆「母親節還要煩惱這種事真無奈」。這讓羅智強忍不住喊話陳時中「看看兩個民眾在母親節的無奈感慨，這就是人民在過的『母親節』！」。