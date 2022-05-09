熊鷹羽毛奇貨可居，屏東山區出現獵捕行為。(警方提供)

警政署保七總隊第八大隊日前獲報，於屏東來義鄉山區有違法獵捕熊鷹情事，隨即組成專案小組會同屏東林管處前往當地查訪、蒐證，鎖定一名陳姓男子涉有重嫌，經向屏東地院聲請搜索票獲准，隨即執行查緝，在住處獲得熊鷹相關產製品及捕獸鋏等相關犯罪工具，全案調查後依違反野生動物保育法移送屏檢偵辦。

學名為赫氏角鷹的熊鷹是國家級瀕臨絕種保育類一級野生動物，據2021年學者相關研究及報導指出，全台熊鷹數量僅剩不到500對；更被原住民視為聖鳥，羽毛是貴族重要頭飾，亦是權力象徵，羽毛市場行情從每根新臺幣1萬元起跳，三角黑斑清晰的鷹羽、特別是第5、6根羽毛，在坊間甚至喊價達新臺幣5至6萬元。

陳嫌為謀取自己利益，在屏東來義附近山區利用捕獸鋏捕捉熊鷹，並拔取羽毛及利用其他身體部位製作頭飾等飾品，以致熊鷹死亡，嚴重影響熊鷹保育成效。

保七總隊第八大隊與屏東林區管理處共同呼籲，為維護生物多樣性及生態永續，將持續與各目的事業主管機關及轄區治安單位加強查緝，針對危害野生動物保育者，絕對嚴懲嚴辦。同時提醒民眾，捕獸鋏已經明訂全面禁止使用，林務局近年來不斷宣導，若民眾有發現相關情資，可向林務局或保七總隊各大隊即時反映。

另為了保育熊鷹，屏東林區管理處也與國立屏東科技大學共同推廣熊鷹仿羽的繪製技術，希望利用仿羽推廣的同時，保留傳統文化並兼顧保育野外熊鷹族群。